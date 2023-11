Bellakath revela que estuvo a punto de morir en el quirófano: ‘Tenía una misión, y era hacer perreo’

Bellakath se ha convertido en todo un referente del reggaetón. Sin embargo, la cantante reveló que estuvo a punto de no gozar de la fama debido a que estuvo a punto de morir en el quirófano.

Es por todos bien conocido que Bellakath, quien disfruta en este momento del éxito de su sencillo “Reggaetón champagne”, luce de una figura envidiable producto de varios procedimientos estéticos; sin embargo, lo que muchos no saben es que una de estas cirugías estuvo a punto de costarle la vida a la “Gatita”.

Fue en una entrevista con el influencer español Juan Frendsa que Bellakath se sinceró y brindó algunos detalles hasta ahora desconocidos sobre sus comienzos en el mundo de la música; fue ahí que reveló que estuvo a punto de “no contarla” debido a una importante pérdida de sangre mientras le realizaban una operación.

“ESTUVE A PUNTO DE YA IRME CON ‘PAPÁ DIOS’ ": BELLAKATH

Bellakath declaró que la terrible experiencia fue “como de película”, pues incluso se le nubló la vista y tuvo una sensación que hasta la fecha no ha podido explicar. Sin embargo, también aseguró que esta experiencia le sirvió para vislumbrar cuál era su misión en la vida.

“Me hice el busto, lipo, todo y las pompis, pero era muy complicado porque perdí mucha sangre”

“Me operé toda. O sea, me hice el busto, lipo, todo y las pompis, pero era muy complicado porque perdí mucha sangre. Entonces sí, estuve a punto de ya irme con ‘papá Dios’ ”, señaló Bellakath en la charla.

“Yo te juro que como en las películas , que se te nubla la vista, así yo sentía que ya me iba a ir. Y de repente me empiezan a llegar llamadas, pero yo no veía, o sea literal mi vista estaba nublada, o sea eso no te puede pasar, ¿sabes? Veía borroso, como cuando tu cámara se empaña”, describió la famosa.

BELLAKATH PUDO VER CUÁL ERA SU MISIÓN EN LA VIDA

Katherine Huerta, el verdadero nombre de Bellakath, al final no murió, y ahora la cantante ve todos los hechos con una perspectiva diferente. Incluso, se atrevió a considerar que si siguió en este mundo fue para cumplir su misión en la vida bajo otra identidad:

“Creo que todavía tenía yo una misión en esta vida y era hacer perreo, era ser Bellakath”

“Creo que todavía tenía yo una misión en esta vida y era hacer perreo, era ser Bellakath, porque todavía no era yo Bellakath cuando me pasó eso”, consideró la famosa.

¿Bellakath se haría otra cirugía estética tras esta terrible experiencia? La reggaetonera no lo descarta; aunque de momento esto no está en sus planes: “Yo estaba muy chiquita, tenía como 20 años y ahí fue donde me comencé a operar”, recordó.