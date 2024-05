La divertida advertencia que le hizo Eugenio Derbez a los jugadores del Cruz Azul a días de jugar la final contra el América

Este fin de semana se llevará a cabo la final de la Liga MX, que en esta ocasión enfrentará cara a cara al Cruz Azul y el América, quienes se disputarán el título de la temporada en un emocionante partido. Esto ha despertado los ánimos de sus aficionados, provocando que les pidan públicamente los mejores resultados.

Uno de los personajes que se pronunciaron fue Eugenio Derbez, conocido seguidor del Cruz Azul, el cual no solo se limitó a desearles lo mejor en esta jornada, también se atrevió a hacerles una contundente advertencia de lo que podría pasar en caso de que resulten perdedores ante el América.

“No la vayan a ‘cruzazulear’”: la peculiar petición que le hizo Eugenio Derbez a los miembros del Cruz Azul

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el actor se mostró entusiasmado por la posibilidad de que el equipo que ha seguido prácticamente toda su vida se corone campeón en esta temporada. No sin antes dejar muy clara su postura respecto a la decisión que podría tomar si el marcador no los favorece y que se hizo viral en redes.

“Gracias por haber llegado a la final, por una temporada tan hermosa. De verdad, gracias de todo corazón. Los quiero, los adoro, ¡gracias!”, expresó el comediante en el clip que le dedicó a “su equipo”.

Posteriormente, hizo mención al famoso término ‘cruzazulear’, el cual fue adoptado por sus fanáticos y hace referencia a los errores que el equipo llega a tener en la recta final de los partidos, mismos que les arrebatan las posibilidades de ganar en cuestión de minutos.

“No la vayan a ‘cruzazulear’. Tomen en cuenta que si la ‘cruzazulean’, Ludovico ya no aguanta otro infarto, ya no aguantaría otro final de estrés. Yo también, ya no estoy en la edad de aguantar que Cruz Azul pierda en la final, ¡menos contra el América!”, advirtió Eugenio, reiterando que no solo su personaje estaba esperanzado con la victoria, sino que también él.

El comediante plasmó en uno de sus personajes la afición que siente por el Cruz Azul X

El comediante reveló que podría retirarle su apoyo al equipo

Estos dichos de Eugenio Derbez están motivados por su papel en “La Familia Peluche”, donde Ludovico, el protagonista, es fanático colorado del equipo y constantemente sufre por el desarrollo de los futbolistas, sobre todo cuando se enfrentan al América por la rivalidad que se les ha adjudicado.

“Pierdan contra el Barcelona, el Real Madrid o contra el Atlas. Necaxa, Atlante, quien quieran, pero por favor, no contra el América. Neta, me les voy, pierden un cementero, que Dios los bendiga y que jueguen como nunca”, finalizó el mensaje de Derbez, quien inmediatamente ganó miles de respuestas de otros seguidores del equipo que se sumaron a su petición para que el Cruz Azul dé lo mejor en este encuentro deportivo.