Estos fueron los síntomas que tuvo Ricardo Casares antes de su infarto

Ricardo Casares detectó algunas señales de que algo no andaba bien con su corazón; sin embargo, optó por dejarlas pasar debido a que pensó que los síntomas eran producto de su hipocondría.

El infarto que sufrió Ricardo Casares la mañana de este lunes 26 de febrero , poco antes de que saliera al aire en Venga la alegría, conmocionó profundamente a los seguidores de este carismático conductor, quien permanece en terapia intensiva recuperándose de su cirugía del corazón.

Y aunque el ataque cardíaco tomó tanto a la audiencia como al equipo de Venga la alegría por sorpresa, lo cierto es que el cuerpo de Ricardo Casares ya venía presentando ciertos malestares relacionados con un infarto que él achacó a la hipocondría que también padece , por lo que decidió ignorarlos pensando que cederían por sí mismos.

¿Qué sintió Ricardo Casares previo al infarto que lo tuvo entre la vida y la muerte durante unos momentos? Estos fueron algunos de los malestares que tuvo en días anteriores.

LOS SÍNTOMAS QUE TUVO RICARDO CASARES ANTES DE SU INFARTO

Los conductores de Venga la alegría se sinceraron con el paso de las horas y ahora, bajo una perspectiva diferente, analizaron los síntomas que Ricardo Casares ya había presentado, pero que ignoró pensando que se trataba de algo estomacal o de su hipocondría.

“Cuando salimos de la entrevista, nos comentó que él tenía todos esos síntomas, ese dolor de pierna, estómago”

Por ejemplo, Luz Elena González recordó que hace 15 días el tema de salud en Venga la alegría fue, precisamente, el corazón, y para ello el programa matutino contó con la presencia de un cardiólogo como invitado especial, quien les detalló las señales de alerta que podrían significar un infarto.

“Vino un cardiólogo y explicó los síntomas que podría tener una persona que podría tener un infarto; cuando salimos de la entrevista, nos comentó que él tenía todos esos síntomas, ese dolor de pierna, estómago”, expresó la conductora, quien aseguró que, como Ricardo no tenía problemas de colesterol, pensó que todo se debía a algo estomacal o que se estaba sugestionando.

“Estaba perfecto en sus análisis, no tenía tema de colesterol alto. Hace dos semanas lo platicó aquí, pero de repente me dijo: ‘Me estoy sugestionando, puede que no sea cierto’ ”, expresó Luz Elena.