Ricardo Casares se muestra desde el hospital y manda video: “Fue nuestro milagro moderno”

La salud de Ricardo Casares y de Daniel Bisogno ha mantenido al mundo del espectáculo muy expectante por lo complicadas de sus situaciones de salud.

El conductor del matutino de Azteca Uno, Venga la alegría sufrió un infarto cardíaco la mañana del lunes 26 de febrero, minutos antes de salir al aire en vivo. Desde entonces se encuentra hospitalizado, donde le hicieron un cateterismo.

Sonriente y motivado, Ricardo envió un mensaje en un video a sus compañeros de Venga la alegría, que fue transmitido en la emisión.

El conductor desde su cama en el hospital y portando aparatos médicos se mostró esperanzado y con ganas de salir adelante.

“Queridos amigos del pueblo, todavia no se les va a hacer, todavía no. Aquí estoy, gracias a mis compañeros, gracias al Dani que ustedes no conocen que me salvó la vida”, comentó el conductor.

Casares expresó que aún estaba muy adolorido y que le faltaba aún por recuperarse completamente. “Pronto estaré de nuevo con ustedes, les debo un cachito de la vida a todos. Los quiero”, expresó.

Desde el foro de Venga la alegría, todos sus compañeros le enviaron mensajes de fuerza y cariño.

“Este fue nuestro milagro moderno, gracias Diosito por dejarnos a nuestro Ricky”, comentó Pato Borghetti.