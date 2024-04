Esta fue la impactante sorpresa que anunció Belanova para su próximo concierto, ¡prepara tu mejor outfit!

Los fans no dudaron en expresarle a Belanova su cariño de la manera más original posible y, por ello, no es extraño ver a algunas personas en los conciertos ataviadas con algunos de los looks más icónicos de la banda elaborados a mano y, claro, con mucho amor.

Es por ello que, previo a su presentación en la Feria de San Marcos 2024, Denisse le comunicó a sus seguidores que ella y sus compañeros idearon una dinámica para premiar a los fans más creativos con sus outfits al estilo Belanova, ¡entérate!

EL RETO QUE LE LANZÓ DENISSE DE BELANOVA A SUS FANS DE AGUASCALIENTES

En un video que Denisse Guerrero subió a sus redes sociales, la cantante de Belanova le compartió a sus seguidores que se le había ocurrido una idea al ver en sus conciertos a tantos fans usando algunos de los vestuarios más icónicos que Belanova lució en sus videoclips.

“Quiero invitarlos a que en la Feria de San Marcos se lleven su look favorito de su video o canción favorita de Belanova”

El reto, detalló la vocalista, busca premiar la creatividad de sus seguidores de una forma muy especial:

“He visto a muchísimos fans en los últimos shows que hemos realizado llevar looks con los outfits que utilicé en diferentes videos musicales de Belanova (...) me encantaría que ustedes también los vieran, así que quiero invitarlos a que en la Feria de San Marcos se lleven su look favorito de su video o canción favorita de Belanova. A los mejores los vamos a subir al escenario”, se le escucha decir a Denisse en el video que ya acumula más de 25 mil Me gusta en Instagram.

¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO CONCIERTO DE BELANOVA?

¡No faltan muchos días para la presentación de Belanova en la Feria de San Marcos 2024! Es por ello que, si te interesa cumplir con el reto de Denisse y asistir al concierto con tu look favorito de esta banda, deberás darte prisa con tu creación.

Belanova se presentará el próximo sábado 13 de abril, por lo que en tan sólo 10 días algunos fans afortunados tendrán la oportunidad de bailar en el escenario al lado de sus ídolos, ¡a darle rienda suelta a la imaginación!