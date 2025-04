Filtran presuntos audios de Francisco Cantú donde admite que lucra con la imagen de Dulce y Romina

Este lunes 28 de abril, Romina Mircoli, hija de la fallecida cantante Dulce, interpuso una denuncia por amenazas de muerte en la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres en Monterrey, Nuevo León. Poco después, el acusado, Francisco Cantú, se pronunció sobre esta situación en sus redes sociales.

Romina llegó visiblemente afectada y acompañada por su abogado, donde se encontró con la prensa y se pronunció sobre este preocupante tema.

El defensor señaló que, luego de las terribles amenazas que presuntamente Romina Mircoli ha recibido, llegarán hasta las últimas consecuencias legales en contra de los acusados.

“Lo que pasó es que recibió amenazas de muerte. Amenazas muy severas. Ese tipejo, que saben quién es, cobarde, hablando de las mujeres, agrediendo a las mujeres, haciendo cosas para tener los reflectores, es una persona sin valores al referirse así con una dama”, declaró.

“Esas amenazas que les hizo por teléfono y llamadas telefónicas de varias partes en contra de la señora Romina, no le vamos a pasar por alto, vamos a darle con todo lo que marque la ley hasta donde topen las consecuencias en contra del señor Francisco ‘N’, Ofelia ‘N’, Carlos ‘N’ y Armando ‘N’”, declaró el letrado.

Filtran presunto audio de Francisco Cantú

Ha comenzado a circular un audio que fue grabado presuntamente por Francisco Cantú, mismo que la propia Romina Mircoli compartió en sus historias de Instagram. Sin embargo, Cantú asegura que fue hecho con inteligencia artificial.

En el audio filtrado se escucha presuntamente al empresario decir: “Yo soy empresario, yo sé la estrategia. Por qué crees que todavía, cuatro meses después de que falleció Dulce, sigo como número uno en trending. Y salió Imelda (Garza) con la Maribel (Guardia) y se apagó un poco Francisco Cantú, y luego Francisco Cantú volvió a remontar a Imelda, volvió a remontar el ch*ngadazo de Pablo Montero, volvió a remontar la controversia del engañador Gabriel Soto, ¿qué te hace pensar eso?, pues que la estrategia está siendo bien utilizada”.

“Tengo un ch*ngo de cosas aquí que puedo filtrar de Dulce, pero lentamente, porque esa es la estrategia. Yo soy especialista en negocios, amigo (...) y esto no es una controversia de Dulce, esto es un negocio que estamos haciendo, como el negocio del maquillaje, el objetivo es ganar dinero”, se escucha en el material.

En la grabación también incluye comentarios sobre la forma en la que Francisco Cantú provoca a Romina Mircoli para mantener encendida la polémica.

“El objetivo es ganar dinero a como dé lugar. Ella (Romina Mircoli) anda conteste y conteste, pero te fijas que, cuando no quiere contestar, yo saco algo en contra de ella y contesta y, ¿quién lleva la delantera allí? ¿Quién lleva el gane allí?, pues yo, porque hago que conteste. La sigo haciendo hablar. Va y se engancha”.

Francisco Cantú asegura que los audios fueron creados con IA

Tras la viralización de este audio, Francisco Cantú aseguró que fueron hechos con inteligencia artificial. Sin embargo, algunos internautas han señalado que se escucha su respiración agitada, ruidos de fondo y otros aspectos que la IA no podría copiar.

“Amigos, hoy en día con la Inteligencia Artificial está c*bron, la neta. Hoy falsifican audios ya ven lo que le hicieron a Pepe Aguilar y ya me la aplicaron a mí también, ya filtraron un audio que no soy yo, lo repito, lo aclaro, no soy yo”.

Respuesta de Francisco Cantú

Cantú también dijo que, posiblemente, Pepe Aguilar y él habían sido víctimas de la IA como parte de una estrategia para desaparecer la música ranchera del país.

“Se lo hicieron a Pepe Aguilar y ahora me lo hicieron a mí, tal vez es porque cantamos ranchero y quieren que la música ranchera desaparezca de México”. Además, hizo un video en el que presuntamente doblaba la voz de Ofelia Cano con inteligencia artificial.

Respuesta de Francisco Cantú

Francisco Cantú se pronuncia tras la demanda

A través de sus historias de Instagram, Francisco Cantú compartió varios mensajes, aunque nunca mencionó el nombre de Romina Mircoli. “A una persona que quiere inventar un delito e involucrar a un infante no se le cree nada de lo que denuncia. 1 de cada 10 le cree. Y ustedes mismos ya me volvieron a dar reflectores”, escribió.

“Casualmente, cuando salen declaraciones fuertes de su prima salen con esta farsa de demanda”, escribió Cantú en otra historia. “Otro intento fallido de la seño neurótica, nadie le creyó sus lloridos falsos y ya le hablé a Alfredo Adame para que me tire paro y se dé un tito con el abogado que me retó a golpes”, añadió.

En la gran mayoría de sus publicaciones en Instagram, Francisco Cantú ha desactivado los comentarios, sin embargo, en las que aún se puede interactuar, los internautas lo han acusado de eliminar los comentarios para manipular la percepción que se tiene de él.

“Jajaja y borran los comentarios de la gente. No que muy profesionales? Este trepador sin talento hablando de una mujer y ustedes lo borran”; “@_mircoli_ que razón tienes de Pancha, cincuentón queriendo ser alguien y solo lo desconocen todos”; “Trepador”; “Romina tenía razón!”; “Guácala este ser”; “Quieres llamar la atención porque, pues, apenas saben muchos de ti. No es de hombres bien plantados hablar de lo que no te toca, y menos colgarse de la fama de nadie. No creo que la Villarreal se haya fijado en ti”; “Que poco hombre en hablar cosas personales de una mujer! Busca publicidad en otro lado perdedor”, son algunos comentarios en sus redes sociales.

Respuesta de Francisco Cantú Instagram @fcantu7

