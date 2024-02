Escala el conflicto entre Poncho de Nigris y Sergio Mayer: ‘Apestado, por corrupto nadie lo quiere’

Poncho de Nigris y Sergio Mayer no dudaron en decirse sus verdades en un nuevo episodio del tenso conflicto que han sostenido desde hace varios meses y que, al parecer, está lejos de terminar.

Todo empezó cuando, hace unos días, se ventiló el supuesto contrato que Sergio Mayer habría intentado que Wendy Guevara le firmara cuando ambos estaban en La casa de los famosos México:

“Es un documento apócrifo, es un documento que no tiene membrete, no tiene nada, ni siquiera está impreso, es un documento que se mandó a través de un correo electrónico que cualquiera puede hacer”, expresó Mayer sobre el asunto para algunos medios de comunicación.

Todo se complicó cuando uno de los reporteros que charlaba con Sergio Mayer le preguntó sobre el rumor de que habría sido Poncho de Nigris el responsable detrás de esta delicada filtración que ha desatado toda clase de críticas en redes.

Sergio Mayer fue quien encendió la mecha en este nuevo cruce de declaraciones al reafirmar, en primer lugar, que Poncho de Nigris no es su amigo, al tiempo que lo acusó otra vez de ser “un traidor” por presuntamente robarse el concepto de Sólo para mujeres:

“Un amigo está contigo en las buenas y en las malas, a un amigo no le molesta que te vaya bien, un amigo no habla de ti a tus espaldas, que haya sido compañero y haya sido mi empleado hace 15 años no lo hace mi amigo”, explotó el actor, quien también tachó de “inexperto” a Poncho en temas de negocios y administración.

"¿Qué ha hecho como empresario?, no ha generado un empleo, no ha traído un artista, no ha representado nada y no ha producido nada como para decir que tiene experiencia”, aseguró. “Está más que evidente que quien me traicionó hace 10 años o 15 años fue él”.

Poncho de Nigris , por su parte, también tuvo algunas ácidas críticas para Sergio Mayer durante una entrevista que tuvo con Gustavo Adolfo Infante, en donde no dudó en tacharlo de “corrupto” y de estar desempleado, a diferencia de los otros miembros del Team Infierno:

“Yo sí tengo trabajo, es el único que no tiene trabajo de los compañeros, por eso lo único que hace es tirar para llamar la atención porque es el único que no tiene trabajo, no sabe ni qué hacer, nadie lo quiere”, estalló De Nigris.

“Apestado, mañoso, corrupto, chafofo, chafaldrino, chafirulo, por corrupto nadie lo quiere, siempre quiere sacar ventaja de todos y es la verdad”, concluyó el también modelo, bastante molesto