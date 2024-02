“Es un hombre enfermo y peligroso": Magaly Chávez, ex pareja de Alfredo Adame lanza advertencia

El encontronazo que tuvieron Alfredo Adame y Lupillo Rivera hace unos días en La Casa de los Famosos 4 se hizo viral de inmediato, los ánimos llegaron a tal grado que, entre gritos y groserías, casi llegan a los golpes. Sobre esta desafortunada confrontación, la ex pareja de Alfredo Adame, Magaly Chávez, no se quedó callada.

“Tarde o temprano iba a salir su verdadera personalidad y yo se los dije desde que Alfredo entró a La Casa, les dije que iba a entrar muy tranquilo y que lo primero que haría es hacerse amigo de la comunidad (LGBTTTIQ+), cualquier persona gay, lesbiana, trans, él iba a ser su amigo para que la gente empezara a empatizar con él, pero más adelante sacaría su verdadera personalidad, que era cuestión de darle un poquito de tiempo para que lo conocieran, de hecho, ahorita, están conociendo una cuarta parte de él”, señaló.

En noviembre del 2023, la ex participante del reality show Enamorándonos interpuso una denuncia penal contra Adame por violencia de género porque “me violentaba verbalmente con cosas físicas, mentales y demás, me inventó hasta que yo era drogadicta y alcohólica, fue algo fuerte, y después inventó que yo era transexual, entonces fue cuando dije: ‘este señor ya se pasó’, porque ya tiene más de un año que el señor me está violentando de todas las formas posibles…”.

El 27 de febrero será la audiencia, “ya que la anterior se tuvo que cancelar porque el señor no estaba (se encontraba en el reality) y porque el Ministerio Público no tenía unas pruebas que ya se le habían enviado por correo y todo lo tenían que tener de forma física”.

Por su experiencia, Magaly aseguró que el actor es sumamente “peligroso”: “Una vez él estaba hablando solito, cuando se estaba cortando las uñas, y dijo que había matado a una persona, no nos vamos tan lejos, hace poco dijo que todos tenemos un pedófilo dentro, entonces, esas cosas que dice, aunque sea de broma, la verdad se asoma… Te juro que, si la producción permitiera los golpes, el señor ya hubiera golpeado a alguien, lo que pasa es que, en cualquier reality de televisión, desde el contrato, te dicen que no puedes pegarle a nadie porque automáticamente te sacan; si eso no existiera, yo creo que ya se le hubiera ido a los golpes a Maripily, con quien tuvo el primer encontronazo fuerte en La Casa”.

La presencia de Alfredo Adame en La casa de los famosos ha generado muchas expectativas. Medios y Media/Getty Images

La influencer, quien mantuvo una supuesta relación con Alfredo Adame de poco más de un mes, señaló que era un hombre con serios problemas de salud mental: “Cuando yo viví con él muy de cerca, cuando no había cámaras, él era igual o peor de lo que veían porque hasta se burlaba de él mismo, decía que, aunque él había hecho el ridículo, estaba en todas las plataformas, en las primeras planas, imaginen qué cabeza tan fría, de odio y de rencor tiene este señor… a él le vale pasar por encima de quien sea”, subrayó.

“En una discusión -nos dijo- “Adame pierde la cabeza… a esa edad ya debería cuidarse y no entrarle a los golpes, pero es una persona que luego, luego, se arranca, tiene mucho odio en su corazón y cualquier cosa que le digan se prende, además ya tiene su ‘espiche’, sabe qué palabras va a decir, ya lo tiene más que estudiado desde hace muchos años, por eso siempre utiliza las mismas palabras para agredir a la gente”

Magaly nos contó que, incluso, a ella estuvo a punto de violentarla físicamente:

“Iba a vivir (violencia física) dentro del reality en el que estuvimos juntos, Soy famoso ¡Sácame de aquí!, imagino que no lo pasaron (en televisión), pero tuvimos un encontronazo y él se me iba ir a los golpes, tuvieron que agarrarlo y la producción tuvo que hablar con él, recuerdo que yo estaba como ahora Thali en LCDLF, porque yo decía: ‘no puedo vivir con él’, ‘yo no puedo soportar tantos señalamientos’, es un señor que está siempre como cuchillito de palo, diciéndote de cosas todo el tiempo, y yo dentro del reality la estaba pasando mal”, recordó.

Finalmente, Magaly Chavéz señaló que irá hasta las últimas consecuencias en contra del actor: “Yo no voy a quitar el dedo del renglón porque además muchas mujeres se vieron identificadas conmigo”, finalizó.