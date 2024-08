¿Es team Mar o Tierra? Así fue la especial visita de Elán a La Casa de los Famosos México

La noche del pasado miércoles, como desde hace seis semanas, se llevó a cabo una nueva gala de nominación en La Casa de los Famosos México, ocasión que reunió a varios panelistas y exparticipantes, quienes se dieron cita para hablar de lo que está pasando al interior del reality. Una de las nuevas personalidades que se sumó a la charla fue Elán, quien a pesar de estar en otro país, ha demostrado estar al pendiente de absolutamente todo lo que ocurre entre los habitantes, por lo que su participación resultó fascinante, tanto como para sus fanáticos como para gran parte de la audiencia que tiene el programa.

Así fue la aparición de Elán en la gala de nominación en LCDLFM

Durante la pregala de La Casa de los Famosos México, a propósito de la sexta nominación, que esta vez se llevó a cabo “cara a cara”, los presentadores se enlazaron brevemente con Elán, conocida por el contenido que hace en redes sociales y la particular opinión que tiene sobre diversos temas.

En el tiempo que apareció a cámara, la mujer se limitó a condenar el comportamiento de los jugadores que pertenecen al cuarto Tierra, a quienes tachó de estar desubicados y muy alejados a lo que el público quiere ver. De tal manera que se declaró abiertamente “team Mar”, por lo que sus preferidos son los cinco miembros que crearon esta llamativa alianza que fascinó a los fanáticos del show.

Elán arremetió contra Ricardo Peralta con un polémico comentario

Si algo quedó claro con estas intervenciones de la influencer, fue que no le agrada en lo absoluto Ricardo Peralta, algo que para muchos resultó totalmente sorpresivo, ya que al ambos dedicarse a lo mismo, en un inicio se creyó que ella lo apoyaría hasta el final. Sin embargo, esto no ocurrió y el comediante no logró ganarse la simpatía de la también cantante, que además, no temió en revelar cuáles son los aspectos de su personalidad que le resultas irritantes, por decir lo menos.

Elan: Yo siento que los Team Tierra son unos enfrmos de un poder que no tienen. Yo soy súper Team Mar

Entraron muy seguros de sí mismos, fue un enorme error. Ricardo para empezar tiene que dejar de comerse los mocos y dejar de hacer esa trompa



“Ricardo para empezar tiene que dejar de comerse los mocos y dejar de hacer esa trompa”, expresó la invitada, imitando los gestos del controvertido habitante de LCDLFM, un momento que desató las risas de internautas y le valió que cientos de personas le dieran la razón en que justo así es como se ha estado comportando.