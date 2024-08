LCDLFM: tunden a Sabine Moussier por apuntar contra el cuarto Mar luego de pedir disculpas

Este domingo, después de cinco semanas, Sabine Moussier se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México, pues no logró superar en votaciones a Gala Montes, Mario Bezares y Arath de la Torre, sus oponentes en “la placa”. Al salir, la actriz se topó con la realidad del público, que en su mayoría le cuestionaron ciertas actitudes que tuvo hacia sus compañeras mujeres, especialmente a quienes conforman el cuarto Mar, mismas de las que ya pidió perdón, aunque con un pequeño detalle.

Sabine Moussier se ‘disculpó' por los ataques contra Gala Montes, Briggitte Bozzo y Karime Pinder

Luego de varias horas en el “mundo real” y tras haber visto videos de lo que hizo estando dentro del reality, a Sabine no le quedó más que disculparse, pues aunque en el posicionamiento se mantuvo firme en la versión de que ella jamás atacó a nadie, al estar fuera tuvo acceso a las evidencias que dicen lo contrario. No obstante, sus palabras no fueron del todo bien recibidas por el público, ya que hubo quienes consideraron que no fueron del todo sinceras.

Esto ya que al ser cuestionada acerca de por qué se refirió a sus compañeras asegurando que vienen de una “escuelita de prostitutas”, Sabine explicó que lo dijo porque escuchó que querían salir en topless y eso le parecía inadecuado, especialmente porque sus hijos veían el programa.

“Eso no es de una mujer que se valora y se respeta. Lo digo aquí, con todas las de la ley, si no quieren que les digan así, que no vendan eso. Ofrezco una disculpa”, dijo Moussier, cuyas palabras fueron duramente criticadas por internautas y le hicieron ver que eso no demuestra su arrepentimiento, que solo está queriendo justificarse.

Sabine Moussier ha estado enferma durante los primeros días de LCDLFM Vix

¿Qué dijo Sabine Moussier de las chicas del cuarto Mar?

Sobre sus ataques a Briggitte Bozzo y Gala Montes, Sabine Moussier aclaró que todo fue una reacción de las cosas que le hacían, como la vez que la llamaron momia. Mientras que su coraje con la antagonista de “Vivir de amor”, habría sido porque no ayudaba en la casa y se comía las cosas de sus otras amigas, algo que se le hacía abusivo.

Con la única con la que no trató de excusarse fue con Karime Pindter, a quien admitió, juzgó mal y desconfió de ella sin realmente tener motivos para hacerlo. Esto porque además, fue la ex “Acapulco Shore” quien procuró cuidarla en los primeros días, cuando su salud atravesaba por un mal momento debido a su diagnóstico de salmonela.