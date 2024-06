Hijo de Erika Buenfil aclara si se pondrá el apellido de su papá, Ernesto Zedillo Jr: “Nunca me hizo falta”

El único hijo de Erika Buenfil ha causado sensación en redes sociales al presumir por primera vez, y en público, un acercamiento con su papá, Ernesto Zedillo Jr, hijo del ex presidente de México.

Nicolás Buenfil expresó que no le sorprendió nada cuando conoció a su papá y comentó que ambos tienen mucho parecido físico y hasta de comportamientos. “Tenemos gestos iguales”.

Expresó que nada cambió cuando lo conoció y que su Infancia no se vio afectada por la falta de paternidad.

“Nunca me hizo falta (tener un papá). No sentí que fuera anormal tener solo una mamá; lo percibí algo común. Mi mamá hizo todo para que no hiciera falta”, expresó a las cámaras de Sale el Sol.

Ante el rumor de que ahora “Nico” le agregaría a un nombre el apellido, Zedillo, de su papá, él comentó que hasta los momentos no han hablado al respecto.

“La verdad me da igual. Si se da bien, y si no, no pasa nada”, aseguró el joven, quien aseguró que quiere seguir los pasos de su mamá y adentrarse en la actuación.