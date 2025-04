Niurka Marcos rompió el silencio tras años dolor interno: la frase cruel de Juan Osorio que cambió su vida

En una íntima charla dentro de La Casa de los Famosos, Niurka Marcos se abrió emocionalmente al revelar por primera vez el verdadero motivo de su separación de Juan Osorio. Con 22 años de silencio a cuestas, la misma edad que tiene su hijo Emilio, la vedette cubana decidió hablar con Rey Grupero, uno de sus aliados dentro del reality show, sobre el momento más devastador de su vida.

El relato estremecedor de Niurka Marcos incluye una frase que la marcó para siempre y que, según confesó, la hizo renacer con una fuerza que no sabía que tenía. “Ahí nació este monstruo que no me deja, ahí nací”, dijo con vehemencia, recordando cómo fue humillada en el instante más vulnerable: justo después de dar a luz.

Niurka Marcos confesó la frase que hizo ser más fuerte: ‘Tú ya no me sirves’

Mientras hablaba con Rey Grupero, Niurka reveló que fue Juan Osorio quien, poco después del nacimiento de su hijo, le dijo sin filtro: ‘Tú ya no me sirves más’. Según relató, “yo estaba con Emilio en mis brazos, recién parida, parada frente a la cama, y él estaba acostado y me dice ‘tengo que buscar otras artistas para llevarle la carrera porque tú ya no me sirves’”.

La crueldad de esas palabras marcó un antes y un después en su vida. “Imagínate que el papá de tu hijo recién parido te diga eso en ese momento. Me entró el demonio por donde había salido mi hijo”, expresó sin rodeos la jugadora de La Casa de los Famosos All-Stars. Desde entonces, comenzó un camino de transformación profunda: “Ahí empecé a recoger todo. ¡Hay cosas que no vas a superar, no vas a soltar, no más para que no se olviden! Perdonado está, pero olvidado jamás”.

Niurka Marcos: ‘Ahí nací, me enfrenté al monstruo aunque tenía mucho miedo’

Niurka Marcos también explicó cómo ese momento doloroso la llevó a reinventarse profesionalmente. “Me fui con mi hijo al cuarto del bebé, me senté en la mecedora y empecé a llorar”, recordó. “Para cuando me separé de él, me fue mucho mejor en mi carrera. Gané mucho más y todo”. Esa ruptura fue, según ella, el origen de su versión más poderosa y la que hoy ven publicamente: “Ahí nació este monstruo que no se deja”.

La jugadora de La Casa de los Famosos All-Stars reconoció que enfrentó el miedo sola, pero con determinación: “No lo oculté, me enfrenté al monstruo aunque me estaba cagan** de miedo. Pero cuando volteé, ya estaba conmigo misma (el monstruo). Nunca me engañé”. Y cerró con una lección: “Eso es lo más importante, reconocerte y no autoengañarse”.