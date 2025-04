Así lucía Dania Méndez de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’ antes de ser famosa: FOTOS

Dania Méndez es la influencer mexicana que se ha destacado en La Casa de los Famosos All Stars. Sin embargo, este no es el primer reality show en el que participa. La influencer saltó a la fama en 2019 como parte del elenco de la sexta temporada de ‘Acapulco Shore’, el popular reality show de MTV. Su personalidad explosiva y sus enfrentamientos con compañeros como Manelyk González la convirtieron en un nombre recurrente en los titulares.

Desde entonces, su presencia en la televisión no ha hecho más que crecer, llevándola a participar en ‘La Casa de los Famosos 3’ y ‘Las Estrellas bailan en Hoy’ junto a su pareja en la pista, Marco León, en 2023. Ahora, en ‘La Casa de los Famosos All Stars’, Dania Méndez regresó con la intención de conquistar el premio mayor, enfrentándose a viejos conocidos.

Pero su regreso a la televisión también ha causado furor en redes sociales, pues algunos internautas se han dado a la tarea de indagar entre las fotos del pasado de la influencer, para conocer cómo era antes de sus cirugías y procedimientos estéticos.

Qué procedimientos estéticos se hizo Dania Méndez

Dania Méndez, nacida el 6 de febrero de 1992 en Ciudad Guzmán, Jalisco, ha sido muy honesta respecto a sus intervenciones estéticas: “Yo nunca he negado que estoy operada, ni que tengo mis arreglitos, al contrario, se los voy a compartir con mucho gusto. Yo nunca he dicho que soy naturalita”, dijo la famosa en sus redes sociales.

Dania Méndez también ha aparecido en videos de TikTok del doctor Luis Gil, donde han hablado de los procedimientos estéticos a los que se somete. Por otro lado, en entrevista con ‘En Casa con Telemundo’, también declaró que a través de sus cirugías, busca la mejor versión de sí misma.

Su evolución no solo se refleja en su carrera y popularidad, sino también en los cambios físicos que ha experimentado a lo largo de los años gracias a las cirugías plásticas, un tema que no pasa desapercibido entre sus seguidores.

¿Qué le pasó a Dania Méndez? El día en que se le rompió un implante

En agosto de 2023, durante su participación en el programa ‘Los 50’, recibió un duro golpe en el pecho que la mandó al hospital, pues su implante mamario resultó roto.

“El silicón salió roto. ¿Dónde me lo hice? En el golpe que tengo, en la competencia que tengo en mi feed. Estuvo muy fuerte ese golpe. Me quedé sin aire un ratote porque donde estaba el tótem era de metal y se me puso en el pecho, la mitad de esta bubi. Duré mucho tiempo con la bubi así”, dijo en sus historias de Instagram.

Dania Méndez también aprovechó el momento para hablar de los tratamientos a los que se ha sometido para tratar sus estrías y su liposucción.

“Para mí es muy fuerte porque yo he venido trabajando en las estrías, creo que son inseguridades al final del día, pero bueno, esta bubi no fue una inseguridad, fue una necesidad. Y quizá la lipo no era tan necesaria, con ejercicio lo pude haber hecho porque me gusta el ejercicio, porque soy fuerte, porque me gusta el deporte, pero obviamente aproveché y le dije al doctor y al anestesióloga que, si me tengo que operar las bubis, ¡pues de una vez! Hágame todo, confío en ti”, dijo entre lágrimas.