El romántico encuentro entre Luca Onestini y Aleska Génesis: ‘No me imaginaba este momento’

Luca Onestini aceptó el reto de La Jefa y tras correr al sun y darse cuenta de que habían dos puertas con la posibilidad de abrirse, el habitante de La Casa de los Famosos fue corriendo al confesionario por la llave. El participante de La Casa de los Famosos All-Stars solo vio a su mamá tras el vidrio, pero al volver al sun, estaba también Aleksa Génesis.

Luca Onestini recibió uno de los regalos más fuertes para cualquiera de los participantes, y es poder ver alguno de sus seres queridos y así llenarse de nuevo de buena energía y amor. En La Casa de los Famosos All-Stars todo tiene su precio y el italiano debió tomar una decisión para poder ganar esos minutos con las personas que ama.

Luca Onestini se sacrificó en La Casa de los Famosos All-Stars

Al llegar al confesionario el italiano escuchó la instrucción de La Jefa. ‘Tienes que darle 2 puntos a cualquiera de ellos inclusive te los puedes dar a ti’, le dijo La Jefa a Luca señalando en la pared a los integrantes del Cuarto Fuego.

El participante de La Casa de los Famosos All-Stars Instagram

Luca en su emoción de ir a abrazar a su mamá o a Aleska Génesis, se los dio a él mismo sin importar las consecuencias, pero no arriesgando a sus compañeros.

Lucca Onestino le dio un abrazo eterno a Aleska Génesis

El jugador corrió con su llave y abrió no solo la puerta de su mamá sino también la de Aleska Génesis. Pero, con su mamá podía quedarse a cenar, con Aleska Génesis, su novia, podía quedarse solo 5 minutos. ‘No lo puedo creer. En serio, no me imaginaba este momento’, dijo el habitante de la casa con un abrazo fuerte para su novia.

Lucca Onestino le dio un abrazo eterno a Aleska Génesis Instagram

‘Yo afuera también te he extrañado’, le comentó Luca a Aleska. En presencia de su madre, el jugador de La Casa de los Famosos All-Stars le pidió disculpas a su mamá debido a que con Aleska solo tenía cinco minutos y debía saber mucho de ella.

‘Me gustaría sacarte de mi mente, me gustaría, me encantaría, pero no puedo’. Lucca Onestini y Aleska Génesis vivieron su fugaz y romántico reencuentro en medio de muchas emociones encontradas.