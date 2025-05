¡ENAMORADA! Eiza González disfruta de Francia y confirmó su nueva pareja

Eiza González está con mucho trabajo en estos días : actualmente está en Francia junto a decenas de estrellas en el marco del Festival de Cannes y al tiempo, en diversos eventos benéficos. Asimismo, confirmó su nueva pareja luego de varias fotos que circularon durante la semana. ¿Quién es este famoso deportista que enamoró a la actriz?

La mexicana acaparó la atención mediática esta semana tras su destacada aparición en la gala benéfica Summer Gala by Gala One en Saint-Tropez, Francia, donde deslumbró con un vestido de corte griego del diseñador Christopher Esber, en tono arena y con un pronunciado cut-out en el abdomen, que resaltó su figura.

En tanto, este próximo 23 de mayo estrena la esperada película La fuente de la eterna juventud en la plataforma Apple TV+, dirigida por Guy Ritchie. La cinta promete cautivar a los espectadores con una intrigante trama que combina aventura, historia y misterio, en la que tiene un papel protagónico junto a figuras como Natalie Portman, John Krasinski y Domhnall Gleeson.

Además, fue vista en Madrid junto al tenista búlgaro Grigor Dimitrov. Las imágenes captadas muestran a la pareja caminando de la mano y compartiendo gestos de cariño, lo que ha desatado rumores sobre un posible romance.

La actriz también fue vista apoyando a Dimitrov durante el Masters 1000 de Madrid, aplaudiendo efusivamente desde las gradas. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación, la cercanía y complicidad evidenciada en público han alimentado las especulaciones. Finalmente este viernes, todas las teorías fueron confirmadas.

Eiza González le declaró su amor al tenista Grigor Dimitrov

A través de un tierno posteo en Instagram, la protagonista de Baby Drive le declaró su amor su pareja Grigor Dimitrov , a quien lo describió como “único” y su “ser humano favorito”. Todo este mensaje se conpartió en medio del cumpleaños del deportista.

“Eres único. Eres mi ser humano favorito, y no puedo creer la suerte que he tenido de encontrarte. Has restaurado tanto en mí que no creía posible”, inició su publicación.

Y completó: “Para el hombre más amable y considerado: admiro cada centímetro de lo humano que eres y en lo que te estás convirtiendo. No puedo esperar a celebrar muchos más para siempre”.

¿Quién es Grigor Dimitrov?

Eiza y Grigor ya habían sido vistos juntos Redes Sociales/X/Espn

Grigor Dimitrov es un tenista profesional búlgaro nacido el 16 de mayo de 1991 en Haskovo, Bulgaria. Desde temprana edad, mostró un talento excepcional en el tenis, influenciado por su padre, Dimitar, entrenador de tenis, y su madre, María, exjugadora de voleibol. A lo largo de su carrera, Dimitrov ha alcanzado importantes logros, incluyendo la conquista de las Nitto ATP Finals en 2017, convirtiéndose en el primer búlgaro en lograrlo.

Además, ha sido semifinalista en tres torneos de Grand Slam: Wimbledon 2014, Abierto de Australia 2017 y Abierto de Estados Unidos 2019. Su estilo de juego elegante y versátil, caracterizado por un revés a una mano y una potente derecha, le ha valido comparaciones con Roger Federer, ganándose el apodo de “Baby Fed” en sus inicios.

Más allá de las canchas, Dimitrov es conocido por su autodisciplina y enfoque en el bienestar personal. Ha hablado abiertamente sobre la importancia de mantener un equilibrio emocional y físico en el deporte, destacando hábitos como dormir adecuadamente, limitar el uso del teléfono y comenzar el día con actividades que fomenten la concentración.

