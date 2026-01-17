Emmanuel Palomares confirmado para “Hermanos coraje” tras quedar satisfecho con “Los hilos del pasado”

Hay carreras que se construyen con paciencia, con trabajo silencioso y con una profunda conexión con el público. La de Emmanuel Palomares es una de ellas. Hoy, el actor venezolano atraviesa uno de los momentos más sólidos y visibles de su trayectoria artística tras protagonizar Los hilos del pasado, una telenovela que tocó fibras profundas en la audiencia, y tras ser confirmado como uno de los tres galanes de Hermanos coraje, el nuevo melodrama de José Alberto “El Güero” Castro. Su nombre resuena con fuerza en la televisión mexicana y latinoamericana, pero lejos de perder el piso, Emmanuel sigue mirando su camino con gratitud y conciencia.

Los hilos del pasado no fue una telenovela más en su carrera. Para él, significó una conexión emocional con las historias que marcaron generaciones.

“Yo quedé muy satisfecho con el resultado final, son historias que están en el corazón de la gente. Primero fue Cristal, luego se hizo con el nombre de El privilegio de amar, que también fue un éxito en México. Entonces es un proyecto que significa mucho para mí, tengo muchas conexiones. Por ejemplo, conocí y trabajé con Helena Rojo, le hablé de esa telenovela, después René Strickler fue mi papá en Vivir de amor. Por eso hay una energía de por medio”, compartió el actor en entrevista con TVyNovelas.

Esa emoción también se vivió en casa. “Mi mamá vio la historia original: Cristal, entonces le dio mucho gusto que yo hiciera esta adaptación; a ella le sigue dando mucho gusto, igual que a mi papá, mi familia que es muy grande y está en Venezuela, tengo muchas tías, muchos tíos, todos se sentaban a ver novelas. Por eso tengo imágenes de niño viendo esas novelas”, recordó, dejando claro que su amor por el melodrama viene desde la infancia.

Emmanuel nació en Venezuela y desde pequeño mostró interés por las actividades artísticas. En la escuela protagonizó obras de teatro, musicales y recitales, y ya en la adolescencia comenzó a hacer comerciales. Su primer paso importante en la televisión llegó con la telenovela juvenil Corazones extremos (Venevisión), pero fue en 2012 cuando su nombre comenzó a resonar con fuerza gracias a Nacer contigo (Televen), producción protagonizada por Lasso y Josette Vidal, donde dio vida al villano de la historia. Ese personaje marcó un antes y un después en su vida.

Meses después, Emmanuel tomó una de las decisiones más importantes de su vida: mudarse a México para inscribirse en el CEA de Televisa. “A México llegué en enero de 2013, ha corrido mucha agua desde entonces, he hecho personajes que me han dado mucho crecimiento personal y profesional, me parece que el público me ha visto también crecer, han visto como empecé haciendo personajes de jovencitos y ahora tengo la responsabilidad de interpretar personajes más maduros”, reflexionó.

En México, Emmanuel fue construyendo su carrera paso a paso, participando en distintos proyectos hasta llegar a producciones de mayor peso. Un punto clave ha sido su alianza profesional con José Alberto Castro. “Me sentí muy agradecido con El Güero por las oportunidades que me ha dado en mi carrera. Primero con Las hijas de la señora García, luego Los hilos del pasado y ahora Hermanos coraje”, afirmó. Sobre el equipo de trabajo, añadió: “La producción de José Alberto me ha abrazado mucho, tenemos un gran equipo, todo está muy cuidado, desde los libretos”.

Convertirse en uno de los galanes del momento no lo ha cambiado.

“Trato de llevar una vida bastante congruente, mi trabajo lo veo como una gran responsabilidad y lo asumo como tal, como un compromiso a partir del amor a mi profesión”, asegura.

En lo sentimental, prefiere la discreción: “Yo prefiero quedarme callado en lo que se refiere a mi estado sentimental, he aprendido a reservarme mi vida personal, hay cosas que son solas mías. Soy un hombre joven, la paso bien, pero uno tiene que ir aprendiendo, en estos tiempos de redes sociales, de repente tanta exposición se vuelve innecesaria”.

El cariño del público es uno de sus mayores motores. “Me encuentro gente en la calle y que me digan: ‘Me encantan tus novelas’, eso significa mucho para mí. Porque son personas que te siguen, que se emocionan contigo, que lloran conmigo, se agradece mucho”, confesó. En redes sociales, donde es uno de los actores más piropeados, lo toma con naturalidad. “Los tomo bien, los tomo con mucho agradecimiento, porque tengo muchas seguidoras, muy cariñosas también, muchos seguidores que ahí están apoyando... Para mí también lo importante es eso, que admiren el trabajo, y si también le tiran a uno sus piropos, pues uno los agradece, porque eso se traduce en amor, en cariño, somos latinos al final, y hay una cosa en nosotros que no se puede negar, entonces yo agradezco mucho eso”.

Al cerrar cada proyecto, Emmanuel prefiere hacerlo desde la gratitud. “Yo me desconecto a partir del agradecimiento, porque finalmente los actores somos unos psicólogos de nuestros personajes... Ya poco a poco uno deja de ser el personaje y pasa a hacer más su vida personal”, explicó. Hoy, Emmanuel Palomares mira hacia adelante con la misma pasión que lo impulsó a salir de su país. “Trabajo con mucha pasión y muchas ganas porque me gusta interpretar personajes y eso quiero seguir haciendo, me emociono con las vueltas que da la vida”, dice, consciente de que su historia sigue escribiéndose, ahora con letras firmes en la televisión mexicana.