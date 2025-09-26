Elsa Aguirre celebra 95 años y comparte profunda reflexión; ¿cómo está de salud?

Elsa Aguirre es una de las grandes divas del cine de oro mexicano, y este 26 de septiembre, celebró su cumpleaños número 95.

En redes sociales, compartió un video a punto de partir su pastel, y festejar tantas décadas de vida, éxitos y aprendizajes.

Resultan invaluables sus palabras, pues deja una enseñanza a cualquiera con la intención de escuchar: “La vida me ha enseñado a vivir el aquí y el ahora”.

“Mi pasado, que tanto sufrí en determinado momento, pasó ya. Aunque recuerdo, ya no lloro, se me pasa. El futuro no lo sabemos, entonces, ¿para qué pensar en la meurte? Estoy cerca, tengo 95 y mi mamá duro 99... A mí no me gustaría vivir tantos años, pero hágase tu voluntad, Señor. Yo acepto mi vida”, dijo Elsa Aguirre.

¿Cómo está de salud? La diva del cine dijo: “Estoy bien de salud, solo mis pulmones... A veces me pongo el oxígeno, pero trabajo mis respiraciones. Mientras haya algo qué hacer, yo lo hago. Mi bicicleta, veo mi jardín, estoy con mis amistades”.

“Todo lo que se me dio la vida fue para bien, me fortaleció y si hay algo que hacer, lo hago, me gusta sentirme útil en la vida. Me arreglo lo más que pueda para verme bien, primero uno se tiene que sentir bien y trato de dar lo mejor”.

Elsa Aguirre reveló que tuvo un amor platónico con Ignacio López Tarso Instagram

Doña Elsa Aguirre recordó lo que le dijo un maestro, luego de que ella mostró inseguridad por no haber ido a la universidad: “Usted hable de sus experiencias y vaya por todos lados. Si la humanidad no intoxicara su cuerpo, otra humanidad sería”.

“Disfruto, valoro cada momento de la vida, y agradezco”, insistió la gran Elsa Aguirre, ganadora del Ariel de Oro y compañera de leyendas como Jorge Negrete.