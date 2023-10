“Ellas soy yo” en la Cámara de Diputados: Visibilizó el abuso contra las mujeres para inspirar cambios

La serie “Ellas soy yo” que se transmite por las estrellas y por la plataforma VIX, cuenta la historia de abuso que Gloria Trevi y otras mujeres vivieron.

La noche del 25 de octubre, la famosa cantante regiomontana Gloria Trevi, quien en las últimas semanas ha estado en boca de todos por la serie Ellas soy yo, que se transmite en televisión por Las Estellas y en la plataforma VIX, acudió como invitada a la Cámara de Diputados.

‘“La Trevi”, quien durante años fue presa del abuso por parte de su representante, fue invitada al recinto legislativo con motivo de la aprobación, por unanimidad, de reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas, que ahora tendrá que ser votada en la Cámara de Senadores.

“Nada me motiva más que otras mujeres jamás vivan lo que yo”

El encargado de recibir a la también compositora fue el Diputado Ignacio Mier, quien destacó la relevancia de esta reforma de ley dada la gravedad de esta problemática que afecta a nuestro país y se describió como “un prófugo del patriarcado” que se unió a sus compañeras y compañeros para visibilizarla.

Visiblemente emocionada, la intérprete de ‘Me siento tan sola’ tomó el micrófono y agradeció a todos los que colaboraron para que se pudiera hacer esta reforma tan importante para las mujeres mexicanas.

“Es un momento histórico para nuestro país[…] Esto no habría sido posible sin la voz de muchas mujeres que luchan todos los días por combatir diferentes tipos de violencia y ellas son las que han abierto este camino. Lo de hoy marca un antes y un después en la protección y acompañamiento a las víctimas”, dijo.

Gloria Trevi relató que las mujeres que han alzado la voz la han inspirado a contar su historia en la bioserie Ellas soy yo, la cual, en sus propias palabras, ha logrado conectar con las audiencias y visibilizar varias de las problemáticas que viven millones de mujeres en nuestro país que, al verla, pudieron reconocerse y actuar.

“Yo no necesitaba hacerlo, yo ya estaba bien, sin embargo, me di cuenta de que era necesario visibilizar y yo poner mi granito de arena”, señaló la cantante respecto a haber dado su testimonio a la productora Carla Estrada, junto con decenas de personas más, para la realización de la bioserie.

“Yo soy una sobreviviente y nada me motiva más que otras mujeres jamás vivan lo que yo y lo que muchas otras más hemos vivido”, dijo la cantante regiomontana.

“Ellas soy yo es plural, es a todas y ya no estamos solas. Yo confío que las mujeres ya no se van a dejar, ya no se va a quedar calladas”

¿Qué sientes de ver tanta gente empática con tu serie y que está interesada en este tema de la trata?, le preguntó un representante de la prensa, a lo que Gloria respondió que siente precioso ahora en sus conciertos cuando la gente le grita que no está sola. “Cuando me dicen ‘¡no estás sola!’, no me lo están diciendo a mí porque la serie se llama Ellas soy yo, es plural, es a todas y ya no estamos solas. Yo confío que las mujeres ya no se van a dejar, ya no se van a quedar calladas”.

La cantante agregó que sí se necesita haber leyes más duras para las personas que hacen daño, para las que se dedican a la trata, y también contar con leyes que apoyen, cuiden y protejan más a las víctimas y a los testigos que muchas veces tienen miedo de denunciar.

“Para bien o para mal van a hablar y el hecho de que pongan ese tema en la mesa criticándome o apoyándome es lo que importa”

Ante la pregunta sobre cuál considera que sea el alcance y beneficio de este cambio a una ley que tenía más de 10 años sin modificaiones de fondo, Gloria Trevi respondió que “si esa ley hubiera existido cuando yo tenía 15 años, nosotras no hubiéramos pasado por lo que pasamos, por eso es tan importante que se apruebe, que vaya para adelante, y que tenga todos los presupuestos para los refugios y todo el apoyo de la justicia, la policía. Es muy importante de verdad”, señaló, y agregó que lo que realmente importa es poner el tema sobre la mesa.

“No lo imaginé jamás que se pudiera aprobar una ley tan importante para México”

¿Qué pensabas cuando estabas viendo que esta legislatura estaba aprobando una importantísima ley, de haber expuesto toda tu vida en la serie Ellas soy yo y que en este momento por fin lograr algo que tantas mujeres y tantas personas necesitan por estar en una situación similar?, preguntó otro representante de los medios.

“Lo que está sucediendo en esta noche supera por mucho mis expectativas. Pensé que con la serie podría llegar a tocar algunos corazones, que se vieron reflejados en nosotras y que podría alertar a algunas familias… Esto es algo impresionante, o sea no, no lo imaginé jamás que se pudiera aprobar una ley tan importante para México y que debería de existir en todo el mundo”, concluyó la cantante.