Elaine Haro tras salir de La Casa de los Famosos México: ¿Se queda con Aldo, Aarón o su ex?

La séptima eliminada de La casa de los famosos México nos dejó claro que, aunque hubo buena química con Aldo De Nigris y Aarón Mercury, por ahora su soltería será su mejor compañía.

Elaine Haro se ha convertido en una de las jóvenes promesas más sólidas dentro de la industria del entretenimiento mexicano, pues ha logrado brillar en cine, teatro y televisión, destacando por su disciplina, preparación y carisma frente a las cámaras. Su capacidad de conectar con el público la ha colocado como una actriz con futuro prometedor.

Su paso por La casa de los famosos México fue decisivo para consolidar su popularidad, pues ahí mostró una faceta mucho más cercana, auténtica y transparente que conquistó a la audiencia. Elaine no sólo demostró carácter y madurez, también se ganó el cariño de los televidentes con su sensibilidad y su manera de enfrentar las tensiones del reality dentro y fuera.

“TENGO RESPETO Y ADMIRACIÓN POR TODOS”

En exclusiva para TVyNovelas, Elaine Haro, la séptima expulsada de la casa más famosa de México, se confesó.

Eres la mejor tratada de todos los que han salido hasta el momento, ¿cómo estás?

Pues agradecida con la gente que me estuvo apoyando desde el día uno del reality, que me defendió, que estuvo ahí conmigo hasta el último día con sus votos, tengo una sensación de tranquilidad y felicidad.

¿Qué ocurre con esto de que acabas tú en una camioneta con doña Lety Guajardo, la abuelita de Aldo?

Estábamos terminando la gala y la iban a llevar al hotel y a mí a mi casa, justamente en la misma camioneta de producción. Estuvimos hablando de cómo veíamos a Aldo en el reality. Estuvimos echando chismecito y justamente me hizo el video y me pareció muy bonito.

¿Cómo fue volver a ver a Ninel Conde?

Creo que en este momento justo, como me cambié al Cuarto Noche, los de afuera entendieron que soy de otro team. Ninel, Mariana y Priscila están apoyando al Cuarto Día, yo vengo del Cuarto Noche y claramente hay esta parte de división del juego. Yo en lo personal tengo respeto y admiración por todos.

¿Te sirve el reality para la vida?

Claramente sí, pues el reality es el reflejo de la sociedad. Creo yo que como nos comportamos en nuestras casas, nos comportamos ahí adentro de La casa de los famosos, y pues cada quien también decide cómo jugar su juego, yo al menos traté de ser lo más sincera posible, lo más auténtica. Me considero una persona bastante tolerante y paciente, entonces, creo que por eso pude conectar con la mayoría dentro de La casa.

¿Cómo manejaste eso de las inseguridades naturales dentro de La casa?

Este proyecto ha sido el más real en mi vida, yo estoy aquí mostrando muchas inseguridades y decir que por ser artista o participante del reality tenemos que estar todo el tiempo perfectas y decir cosas correctas, pues no.

¿Qué pasará en el amor?

Además de Aarón y Aldo, también está Moisés Peñaloza, tu ex...

Ahorita que acabo de salir de La casa, una de las cosas que más aprendí ahí adentro es amarme más a mí misma, y creo que ese proceso inicia estando sola, conociéndose a una misma, dándose su valor, respetándose, entonces creo que para que yo pueda lograr ese objetivo, tengo que estar sola. Pero estoy feliz de que haya podido crear historias allá adentro, de eso se trata. Me alegra haber conectado de manera diferente con Aarón y con Aldo, y pues con Moi, es una persona que quiero bastante y que lo recuerdo con mucho cariño, pero, por ahora, disfrutaré mi soltería.