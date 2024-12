El tormento que vive la asistente de Silvina Pinal en medio de las dudas por la herencia: ‘Exponen a mi familia’

Silvia Pinal murió el pasado 28 de noviembre a sus 94 años, con la partida de la primera actriz mexicana, no solo dejó un legado cultural enorme en el cine y la televisión mexicana, sino que quedó un millonario testamento para repartirse entre los herederos, que, en un principio, se espera que sean sus hijos y su nieta.

Sin embargo, hay una persona clave que estuvo durante más de 30 años presente en la vida de Silvia Pinal. Su asistente Efigenia Ramos fue la mujer que entregó su vida tras bambalinas a la Diva mexicana. La asistente de la actriz ahora enfrenta un verdadero tormento.

Silvia Pinal tiene 92 años. (Instagram @silvia.pinal.h)

Las declaraciones de Efigenia Ramos sobre la herencia de Silvia Pinal

De acuerdo a una entrevista que dio Efigenia Ramos para el programa ‘Chisme TV’ y del cual Las Estrellas hizo eco de sus declaraciones, la asistente de Silvia Pinal está preocupada por lo que se dice en los medios sobre la supuesta inclusión de su nombre en el testamento.

‘Mentiras han dicho de verás, ahorita me habló uno de mis hermanas y me dijo ‘'Efis’ estoy preocupada por ti y por mi sobrino, porque se está diciendo que dejó no sé qué tanto’, informó Efigenia Ramos sobre el calvario que vive ahora.

Sobre si está o no incluida en la herencia de Silvia Pinal, Efigenia Ramos aseveró: ‘ hasta que se abra el testamento se sabrá de los herederos, pero nada más exponen a mi familia, entonces todas esas mentiras la verdad dañada’.

Efigenia Ramos ha trabajado para Silvia Pinal por más de 30 años. (Instagram @silviapinalmx)

¿Quiénes son los herederos de la fortuna de Silvia Pinal?

Oficialmente, los herederos de la fortuna de Silvia Pinal serían sus hijos, Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán. También se habla que la Diva mexicana habría incluido a su nieta, Frida Sofía, como una de las herederas.

Por el momento todo es una incógnita y la verdad solo se sabrá el día que se lea el testamento de manera oficial el 15 de enero del 2025, de acuerdo a lo informado por Las Estrellas en la voz de Álex Kaffie.

Luego de que esto pase, Efigenia Ramos sabrá si fue o no incluida como heredera. Por el momento, la asistente en vida de Silvia Pinal, afirmó que se alejará de la vida de los medios y se dedicará a su salud y a descansar.