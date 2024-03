El peculiar baile de Carlos Rivera que despertó una curiosa súplica en redes: ‘Le urge un coreógrafo’

En esta ocasión, Carlos Rivera fue blanco de toda clase de críticas en Instagram luego de que una fan page del cantante difundiera en Instagram un curioso video que rápidamente se viralizó debido a su manera tan peculiar de bailar.

Si bien Carlos Rivera es una persona exitosa tanto en el escenario como en sus redes sociales y en la televisión gracias a sus increíbles participaciones en el reality show ¿Quién es la máscara?, eso no le bastó para que los fans le perdonaran sus extraños “pasos peligrosos” en el escenario, ¡entérate!

TUNDEN A CARLOS RIVERA POR SU “BRINCADERA” EN EL ESCENARIO

En la breve grabación divulgada por la cuenta de Instagram @cr_creando_suenos y que pronto alcanzó los más de mil 500 Me gusta, se ve a Carlos Rivera ofreciendo uno de sus espectaculares conciertos entre los gritos y aplausos de sus fans; sin embargo, lo que más llamó la atención fue el extraño baile con el que el cantante se lució en el escenario.

No fueron pocos los fans de Carlos Rivera que acusaron al cantante de improvisar sus pasos e incluso consideraron que, aunque canta muy bien, sus bailes dejan mucho que desear, por lo que incluso se atrevieron a darle un desesperado consejo para que sus shows mejoren.

“Le urge un buen coreógrafo”, escribió una persona, mientras que otra consideró que “a mí me fascina Carlitos, pero sin tanta brincadera”. Eso sí: los defensores del famoso no tardaron en aparecer y resaltaron la pasión que imprime en cada uno de sus conciertos, así como sus impactantes looks, e incluso lo felicitaron por el compromiso que tiene con su público.