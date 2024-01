‘El Mimoso’, exvocalista de El Recodo, acusa a su esposa de mentir: esta fue la razón

El cantante afirma que su esposa está mintiendo y dice que la razón de su “problema marital” es otra.

‘El Mimoso’, el artista cuyo nombre real es Luis Antonio López, rompió su silencio después de las acusaciones de su esposa, María Elena Delfín, quien afirmó haber sido agredida por el exintegrante de la banda El Recodo, tanto física como psicológica y emocionalmente. Esto generó una fuerte presión sobre el artista, quien asegura que ella está mintiendo y que hay una razón detrás de su exposición.

“Que Dios me quite la vida en este momento si yo he tocado violentamente, ni a ella ni a nadie en la vida. Nunca me atrevería a tocar de esa manera a una mujer”, expresó ‘El Mimoso’ en un video publicado en su cuenta de Facebook.

El cantante de ‘Que me vean llorando’ destacó que la exposición de su esposa supuestamente se debe a una cuestión económica.

“Esta es una acusación muy grave, muy fuerte en mi contra. Esto se salió de las manos porque va más allá de lo que se me está acusando, y jamás en la vida me atrevería a hacerle un daño de esa manera a una mujer”, explicó.

“El problema es económico y la verdad, ahí yo tuve que poner un alto. Durante tantos años me ha costado trabajo llegar a este lugar en donde me ha puesto la vida, y las cosas que están sucediendo me las he ganado a base de esfuerzo. Sinceramente, ahí sí hay una parte que no me parece justo tener que estar soltando y soltando (dinero)”.

El artista, quien este martes develó su estrella en el Paseo de la Fama en Las Vegas, indicó que no ofrecerá más declaraciones al respecto y prometió compartir más detalles sobre la situación en los próximos días.

El desgarrador mensaje de la esposa de ‘El Mimoso’

Elena Delfín Valdez, la esposa del exvocalista de la banda El Recodo, recurrió a las redes sociales para compartir un mensaje desgarrador, señalando a ‘El Mimoso’ como su supuesto agresor y solicitando ayuda para que el caso sea revisado por las autoridades de Monterrey, en el estado de Nuevo León, ya que, según ella, han ignorado su situación

“Decidí exponerme porque ya no sé qué hacer. Llevo meses siendo violentada física, psicológica y emocionalmente por mi aún esposo Luis Antonio López Flores. (...) Existen dos carpetas de investigación (una interpuesta en agosto y otra en diciembre), de las cuales se ha hecho caso omiso, no sé si sea porque es figura pública”, compartió Elena a través de su cuenta personal en Instagram.

Posteriormente, la esposa de ‘El Mimoso’ reveló que teme por su vida, por lo que hizo pública su situación con el fin de responsabilizar a su actual pareja. “Siento que si algo me sucede es completamente responsabilidad de él, de Luis Antonio López Flores, y las autoridades de Monterrey que no han hecho nada al respecto”, señaló.

‘El Mimoso’ celebró su estrella en el Paseo de la Fama en Las Vegas

‘El Mimoso’ actualmente está en Las Vegas, en Estados Unidos, ya que el martes fue reconocido con una estrella en el Paseo de la Fama por sus más de 30 años de carrera musical.

En su cuenta de Instagram, el cantante presumió el icónico momento en el que se arrodilló ante su estrella para agradecerle a Dios.