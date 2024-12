El fuerte descargo que publicó Gomita por el hate que recibe desde su salida de LCDLFM

Cuando Aracely Ordaz, el verdadero nombre de Gomita, salió como la séptima expulsada de “La Casa de los Famosos México”, la expayasita se topó con un panorama desolador ya que sus constantes polémicas al interior del reality show acabaron por pasarle factura.

Burlas por su físico, memes, amenazas de cancelación y hasta insultos llegaron a formar parte del día a día de Gomita , quien en un nuevo y sorprendente post de Instagram confirmó todo el daño que el hate le ha hecho a pesar de que ella misma lo agradeció ya que, debido a ello, su presencia en redes sociales aumentó.

¿QUÉ DIJO GOMITA SOBRE LOS ATAQUES VIRALES EN SU CONTRA?

A través de sus redes sociales, Gomita publicó un comunicado en el que confirmó que sí está al tanto de todas las burlas y agresiones que recibe a diario, al tiempo que lamentó que la gente sea tan cruel ya que, advirtió, esto podría llevar a otra persona a lastimarse.

El nuevo descargo de Gomita llamó especialmente la atención entre sus fans debido a que ocurrió después del lanzamiento de su canción “Puro Team Gomita”, la cual contó con Adrián Marcelo como invitado especial y que estuvo repleta de indirectas para Gala Montes, Karime Pindter y Briggitte Bozzo, sus rivales en “La Casa de los Famosos México”, y que puedes leer completas aquí .

“Soy una muestra de que ningún comentario malo me hará rendirme ante el enemigo porque Dios es mi roca”, aseguró Gomita en su reflexión que concluyó con una poderosa frase: “El humillado será exaltado aquí. Sigo firme no me han derrumbado”, escribió la influencer.

¿CÓMO REACCIONARON LAS REDES AL NUEVO COMUNICADO DE GOMITA?

Gomita quiso mandar un mensaje de esperanza y fuerza tanto para sus seguidores como para sus haters; sin embargo, la expayasita no recibió la respuesta que esperaba ya que los ataques aparecieron de inmediato con más fuerza que nunca.

Para los internautas, Gomita tuvo la culpa de que todos comenzaran a criticarla ya que ella misma empezó a burlarse de las llamadas “Chicas Superponedoras” y ahora, con su nueva canción, les mandó varios mensajes ácidos que fueron captados de inmediato.

"¿Tú sí puedes atacar y hacer bullying a nivel nacional pero los demás no?”, “No te victimices”, “Eres una ridícula” y “Siempre dices que vives del hate, ahora te aguantas” fueron algunas de las reacciones más populares en la caja de comentarios de Instagram.