El ex de Claudia Martín reaccionó a su boda con Carlos Said y reveló sus sentimientos con un inesperado mensaje

Este fin de semana, la noticia de la boda entre Claudia Martín y Carlos Said causó gran furor, pues a pesar de que ya estaban comprometidos, no habían dado indicios de que se casarían tan pronto. Como era de esperarse, este matrimonio provocó numerosas reacciones, tanto de sus amigos y colegas, como de Hugo Catalán, el exnovio de la actriz, que no dudó en decir cómo se siente al respecto.

Hugo Catalán reveló sus sentimientos por Claudia Martín y Carlos Said

En medio de la dicha que lo inunda por el embarazo de su novia Karenina Ivankovic, Hugo Catalán aseguró que solo tiene buenos deseos para Claudia Martín, en especial ahora que está empezando una nueva vida con Carlos Said. Así lo compartió en una reciente charla con los medios y retomada por “Siéntese quien pueda” y “Media Digital”, donde reiteró que no guarda ningún tipo de rencor por su ex.

“Les deseo mucha felicidad, la vida continúa. Hay que encontrar con quién estar y me parece maravilloso. Les deseo lo mejor, la mayor suerte del mundo”, apuntó.

Hugo Catalán aseguró que desea que Claudia Martín sea feliz junto a Carlos Said Instagram

Por otra parte, se sabe que la feliz pareja tiene intenciones de llegar al altar muy pronto. Ya que el actor de “El juego de las llaves” hace poco que se comprometió con la artista argentina, que fue la mujer con la que quiso darse otra oportunidad de ser feliz.

¿Por qué terminaron Claudia Martín y Hugo Catalán?

Un aspecto que causó dudas desde el primer momento, fueron las razones que habrían detonado la separación de Claudia Martín y Hugo Catalán. Esto ya que además de que ya llevaban varios años juntos, solían presumirse profundamente enamorados, e incluso poco antes de su ruptura compartieron créditos en “El amor no tiene receta”.

Sin embargo, hasta el momento los actores han preferido guardar silencio sobre las razones que terminaron con su noviazgo. Únicamente, la actual protagonista de “Juego de amor y poder” se encargó de desmentir los rumores de una infidelidad, asegurando que la separación se dio en los mejores términos y guardaba un gran aprecio por su expareja.

“Yo respeto y admiro profundamente a Hugo. Siempre hubo respeto de mí hacia él y de él hacia mía. Lo que te puedo decir, es que no acabamos peleados ni nada por el estilo”, dijo en junio de 2024 a “Despierta América”, poco después de que se confirmara su truene y antes de que empezara a salir con Carlos Said.