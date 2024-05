Claudia Martín anuncia que terminó su romance con Hugo Catalán

Otra pareja más que se separa. Ahora, es la actriz Claudia Martín quien anunció públicamente que está de nuevo soltera, tras terminar su relación amorosa con el también actor Hugo Catalán.

La pareja de artistas se conoció y más tarde comenzaron un romance, cuando grababan juntos la telenovela de TelevisaUnivisión, “Los ricos también lloran”, en la que Claudia fue protagonista.

Tras dos años y medio de noviazgo y planes de boda, fue la actriz oaxaqueña quien informó a través de sus redes sociales el truene en un breve comunicado.

“Queridos amigos. Quiero compartirles que Hugo y yo ya no estamos juntos desde hace un tiempo. Quedamos en buenos términos y yo le voy a desear lo mejor en su vida hoy y siempre”, expresó.

Actualmente, Claudia y Hugo están en pantalla en la telenovela “El amor no tiene receta”, una producción de Juan Osorio, protagonizada por ella.

Por su parte, el actor quien actuó de ex pareja de Claudia en “El amor no tiene receta”, solo se limitó a compartir en su Instagram el mismo comunicado de su ahora ex novia.

Antes de su noviazgo con Hugo, la actriz estuvo casada con el productor Andrés Tovar, ahora marido de Maite Perroni.