Hugo Catalán dio anillo de compromiso a Karenina Ivankovic, a un año de su ruptura con Claudia Martín

En mayo de 2024 nos enteramos que Hugo Catalán y Claudia Martín habían terminado su noviazgo después de 2 años, y este 23 de abril de 2025, casi un año después, el actor confirma que se casará con Karenina Ivankovic.

En sus redes sociales, Hugo Catalán presumió los momentos románticos que vivió con la actriz argentina en la ciudad de Nueva York, donde sellaron su amor en el Central Park.

Desde ese emblemático sitio, la parejita posó como un par de enamorados y ella mostró al mundo su anillo de compromiso.

Fue apenas en diciembre de 2024 cuando Hugo publicó las primeras fotos con Karenina Ivankovic, por lo que cuatro meses después, sorprende que ya estén comprometidos.

¿Por qué terminaron Claudia y Hugo?

El romance y ruptura de Claudia Martín y Hugo Catalán provocó mucho ruido y rumores. Ella confirmó el truene en Instagram:

“Queridos amigos. Quiero compartirles que Hugo y yo ya no estamos juntos desde hace un tiempo. Quedamos en buenos términos y yo le voy a desear lo mejor en su vida hoy y siempre”.

La storie de Claudia Martín que conmocionó a sus fans. INSTAGRAM

Más tarde, ante los rumores, ella tuvo que aclarar varios puntos:

“No hubo terceros como empezaron a decir, no hubo gritos, nadie mantenía a nadie, ya sé que a veces quieren buscar alguna razón pero en realidad fue eso, que él tenía una forma de ver la vida distinta y llegó el momento de cada quien tomar su camino…”.

Claudia Martín está feliz con Carlos Said

Por ahora, Claudia Martín sigue feliz con su novio Carlos Said, quien es más joven que ella y con quien comparte créditos en la telenovela “Juegos de amor y poder”. Él, recientemente, nos contó que va con todo y también planea darle anillo de compromiso muy pronto.

De hecho, Claudia y Carlos son nuestra portada de esta semana, pues él nos habló de su tórrido romance: “Ella es una mujer madura, yo soy un niño en otras, pero desde que mi papá murió crecí en muchos sentidos y ya veremos si hay boca, tengo un anillo familiar; mi mamá la ama, la adora, mi abuela, y su familia también a mí. Ella ya tiene la anulación de su matrimonio y no la voy a dejar ir”.

En tanto, la actriz nos dijo: “Todo ha sido muy divertido, muy natural, creo que en la vida no hay que forzar las cosas, hay que avanzar, dejar que todo fluya y eso me ha funcionado. Un día él llegó muy serio y fue cuando supe que su interés era real, entonces no le hacemos dado a nadie”.