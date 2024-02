El ex de Belinda se declaró ‘Team Nodal’ y lanzó una fuerte crítica contra Cactus

José Ángel Bichir le dejó un impactante mensaje a Belinda, su exnovia, al pedirle que dejara en paz a Christian Nodal luego de la publicación de Cactus , su nuevo sencillo

Hace unos meses, el actor sorprendió a sus fans al revelar que había sido novio de Belinda durante algún tiempo; sin embargo, ella lo hizo firmar un acuerdo de confidencialidad para que no divulgara los detalles de su relación, actitud que ahora criticó fuertemente.

Y es que, de acuerdo con José Ángel Bichir, no considera justo que Belinda haya ventilado de una manera tan controvertida algunos detalles íntimos de su relación con Christian Nodal mientras que a él hasta un documento legal le hicieron firmar para evitar indiscreciones.

Sobre la polémica desatada por las indirectas a Christian Nodal que se pueden escuchar en Cactus, la nueva canción de Belinda , José Ángel Bichir no dudó en destaparse como “Team Nodal” con estas impactantes declaraciones.

¿QUÉ DIJO JOSÉ ÁNGEL BICHIR SOBRE BELINDA, SU EX?

En un encuentro con medios de comunicación en la alfombra roja de la serie de ViX Un buen divorcio, José Ángel Bichir se pronunció, aunque de manera discreta, sobre la controversia entre Belinda y Christian Nodal que ha dado bastante de qué hablar en las últimas semanas.

“Sólo me llamó la atención que tanto tiempo después saque algo así, que está en el pasado”

“¿Yo qué te puedo decir?, esa cosa quedó en el pasado, en el año pasado... Igual me da risa un poco, o me llama la atención que ella me haya juzgado tanto en este sentido, cuando ella está haciendo lo mismo ahora después de mucho tiempo”, expresó Bichir.

Por otra parte, el actor le recomendó a Belinda ya no remover las cosas del pasado, pues es algo que “no está bien” a su parecer:

“Sólo me llamó la atención que tanto tiempo después saque algo así, que está en el pasado, igual que yo lo hice, malamente quizás, y yo tampoco se lo recomendaría a ella, no creo que esté bien tanto tiempo, como yo lo hice, fallar y sacar el pasado a relucir”.