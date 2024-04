El enigmático post de William Levy que desató el debate, ¿habló de su truene con Elizabeth Gutiérrez?

“Actualmente, no estamos juntos. Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció (...) siempre aposté por mi relación. Amé a William, creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida”, reveló la famosa durante la charla .

Estas contundentes declaraciones confirmaron las polémicas que apuntaban a una nueva crisis en la pareja, e incluso hasta la actriz Samadhi Zendejas se vio salpicada al ser señalada como la tercera en discordia; sin embargo, para muchos hace falta la versión de William Levy, quien no ha hablado ante los medios de comunicación sí se pronunció en sus redes sociales, o eso es lo que muchos pensaron.

EL ENIGMÁTICO POST DE WILLIAM LEVY QUE DESPERTÓ LA CONTROVERSIA

Lo cierto es que, desde hace varias semanas, William Levy ya había dado varias señales de su separación: por ejemplo, fue el gran ausente en el cumpleaños de Elizabeth Gutiérrez, además de que tanto el actor como su ex se dejaron de seguir en Instagram.

La eliminación de algunas de las fotos más recientes de la pareja también desató toda clase de especulaciones entre los internautas, quienes finalmente vieron confirmadas sus sospechas con la entrevista más reciente de Elizabeth Gutiérrez, sólo faltaba que William Levy diera su punto de vista.

El cubano no es muy activo en sus redes sociales; es por ello que llamó poderosamente que Levy subiera una reveladora storie en donde se puede leer el siguiente mensaje: “Si en la vida no luchas por lo que quieres, jamás tendrás buenas historias que contar”.

Por si esto fuera poco, William Levy subió una fotografía acompañada de un breve mensaje que causó furor entre sus más de 11 millones de seguidores. “Es cuestión de tiempo…", expresó el actor para acompañar la imagen que hasta el momento acumula más de 193 mil Me gusta.

¿Estos breves mensajes tratan sobre su ruptura con Elizabeth Gutiérrez? A decir de muchas personas, sí; sin embargo, otros internautas le rogaron al famoso en la caja de comentarios que se dejara de indirectas y hablara con más claridad sobre el tema y, sobre todo, le pidieron que dijera si Samadhi Zendejas tuvo que ver o no con esto.