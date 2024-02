El contundente mensaje del hijo de Erika Buenfil ante los comentarios sobre su sexualidad

Las opiniones sobre la sexualidad de Nicolás Buenfil no paran, por lo que él mismo ha decidido responder al respecto

El hijo de Erika Buenfil, Nicolás de Jesús, ha respondido a las opiniones y comentarios sobre su sexualidad, luego de ser blanco de críticas hace unas semanas por un video compartido en TikTok. Ahora, el joven de 19 años utilizó Instagram para hacer una contundente declaración sobre su forma de ser, acompañada de una fotografía donde posa con una peluca rosa.

“Cada quien es una mente libre y distinta”

“Esta foto ya tiene tiempo y se las quería compartir, sinceramente me da muy igual lo que piensen de mí, me gusta divertirme y hacer cosas distintas, mi mamá en todo momento me apoya en mis locuras y la amo por eso. Aquí está un claro ejemplo de ello”, expresó Nico en el título de la imagen.

Nicolás Buenfil pidió a sus seguidores reflexionar sobre lo que les gusta ser. (Instagram @nico.buenfil)

Nicolás Buenfil, quien ha conquistado el corazón de más de 140 mil seguidores en Instagram, concluyó su mensaje invitando a la reflexión: “No se detengan nunca en ser quienes son y nunca paren de ser felices. Cada quien es una mente libre y distinta”.

Sus más fieles seguidores rápidamente manifestaron su apoyo en los comentarios. Algunos expresaron: “Ni siquiera tienes que aclarar que no estás confesando nada. Como me dijo mi papá una vez: ´mientras eso te haga feliz, que el mundo ruede´”, “Estás confesando que eres un ser auténtico, sin complejos y muy divertido. Te quiero mucho, mi Nick”, y “Tu mami es una diosa y se les ve tan unidos, tan divertidos, disfrutando de la vida”.

Incluso Erika Buenfil se tomó el tiempo para comentar la foto de su hijo. La actriz de ‘Amores verdaderos’ expresó: “Te amo tanto”.

Eriak Buenfil le respondió a su hijo Nicolás. (Instagram)

¿Qué pasa con el hijo de Erika Buenfil?

Nicolás Buenfil ha tenido que lidiar con las críticas y comentarios de otros usuarios que opinan sobre su sexualidad. Hace unas semanas, el influencer publicó un divertido video en TikTok de su viaje a Japón junto a su mamá.

El clip, musicalizado con el tema de la película ‘Saltburn’, muestra al joven bailando la coreografía del filme y divirtiéndose en los pasillos de un hotel.

Aunque muchos de sus seguidores elogiaron su versión del baile, otros optaron por cuestionar su orientación sexual por el “estilo” que le dio a este.

Ante esta ola de comentarios, el hijo de Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. respondió diciendo que le resulta sorprendente que aun en 2024 esta información personal genere controversia, ya que las ideas cambian y él se siente libre de expresarse de esa manera sin necesidad de aclarar su identidad sexual.

Erika, la llamada ‘Reina del TikTok’, también se pronunció al respecto, aclarando que su hijo es “un niño feliz” y pide respeto de “lo que él sea o deje de ser”.

¿Quién es Nicolás, el hijo de Erika Buenfil?

Nicolás Buenfil es hijo de la actriz Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr., —hijo del expresidente de México Ernesto Zedillo—. Nació en Monterrey en 2005.

Actualmente, el joven de 19 años cursa la preparatoria y se prepara para iniciar su carrera como actor, siguiendo los pasos de su madre.

En Instagram cuenta con más de 140 mil seguidores; sin embargo, TikTok es su fuerte, pues allí reúne a más de 1.6 millones de fans.

