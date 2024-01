Nicolás Buenfil, el carismático hijo de Erika Buenfil, no anduvo con rodeos al abordar las preguntas sobre su orientación sexual. ¡Descubre las impactantes declaraciones del joven que están dando de qué hablar!

El hijo de Erika Buenfil compartió recientemente un video en TikTok donde aborda la controversia surgida hace unos días a raíz de un clip en el que aparece bailando al ritmo de una canción popular. Este video generó dudas entre sus seguidores en la plataforma acerca de su orientación sexual. El joven de 19 años no dudó en ofrecer una declaración al respecto.

Nicolás Buenfil, quien cuenta con más de 1.6 millones de seguidores en TikTok, explicó que su último video, titulado 'Último video que hice en Japón’ y acompañado por la canción ‘Murder on the Dancefloor’ de Ellis-Bextor, desató una serie de preguntas sobre sus preferencias sexuales. Esto lo desconcertó, ya que, según él, no debería ser necesario que alguien aclare su orientación sexual.

La contundente respuesta del hijo de Erika Buenfil sobre su orientación sexual

Nicolás Buenfil también tomó un momento para responder a aquellos que cuestionaron su orientación sexual. Compartió que no es la primera vez que enfrenta este tipo de señalamientos y que ya es algo normal para él.

Nicolás Buenfil publicó un video cuando viajó a Japón con su mamá Erika Buenfil. (Instagram @nico.buenfil)

“Ayer subí un borrador, era yo bailando una parte de la película ‘Saltburn’, y lo hice a mi estilo, de manera muy personal, ¿entienden?”, afirmó. Y luego enfatizó que, “hasta donde él tiene entendido”, le gustan las mujeres.

Para el hijo de Erika Buenfil resulta sorprendente que aún en 2024 esta información personal genere controversia, ya que las ideas cambian y él se siente libre de expresarse de esa manera sin necesidad de aclarar su identidad sexual.

En los comentarios del video, que ya supera el millón de reproducciones, hubo usuarios que enviaron mensajes de apoyo: “No necesitas explicar nada”, “Me encantó, bro. Dime dónde compraste los pantalones del video de ‘Saltburn’”, y “No te justifiques, sé tú mismo, sé feliz y punto”, fueron algunas de las respuestas.

Erika Buenfil, quien recientemente estrenó la serie de HBO Max ‘Candy Cruz’, también se expresó en redes sociales para abordar la ‘controversia’ generada por el video. En sus declaraciones, pidió respeto “de lo que él sea o deje de ser”.

¿Quién es Nicolás, el hijo de Erika Buenfil?

Nicolás Buenfil se ha consolidado como una figura pública en redes sociales. (Instagram @nico.buenfil)

Nicolás Buenfil es hijo de la actriz Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. —hijo del expresidente de México Ernesto Zedillo—. Nicolás nació en Monterrey en 2005. Actualmente, el joven de 19 años cursa la preparatoria y se prepara para iniciar su carrera como actor, siguiendo los pasos de su madre. En Instagram cuenta con más de 139 mil seguidores.