Eiza González quiso congelar sus óvulos y descubrió que padece un TRIPLE DIAGNÓSTICO GINECOLÓGICO

“Llega un punto en el que el cuerpo simplemente se resquebraja”.

La actriz Eiza González, quien ha dado pasos sólidos en su carrera en Hollywood, tuvo que enfrentar a la par problemas de salud crónicos que le pasaron desapercibidos por un largo tiempo.

La mexicana, de 36 años, ofreció una charla sincera a Women’s Health y ahí habló sobre el triple diagnóstico que recibió cuando buscaba congelar sus óvulos con la intención de convertirse en madre en el futuro.

González explicó que al cumplir 30 años quiso ser más constante con sus revisiones médicas anuales, sin embargo, con antelación ya experimentaba molestias ginecológicas.

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“Es la historia de siempre que se escucha una y otra vez de las mujeres. Es el típico ‘oh, esto es normal. Esto es parte de tu ciclo. Esto es parte de tus cólicos. Este dolor es normal. Este nivel de sangrado es normal. Estos cambios de humor son normales. Este aumento de peso es normal’. Y son décadas de eso”, relató la actriz.

Finalmente, los médicos le diagnosticaron adenomiosis, endometriosis y síndrome de ovario poliquístico (SOP), tres trastornos de carácter ginecológico y hormonales.

“Llega un punto en el que el cuerpo simplemente se resquebraja y, lamentablemente, ese fue mi caso”, señaló al enfatizar la importancia de no ignorar las señales del cuerpo.

Como parte de su seguimiento, la actriz se tuvo que someter a resonancias magnéticas de forma periódica.

En tanto, Eiza tuvo que recurrir a una vida más saludable para sobrellevar los padecimientos, ya que el bienestar físico también impacta en su salud mental.

“El simple hecho de ver una luz al final del túnel marcó la diferencia. Ahora puedo tomar medidas y ser más amable con mi cuerpo”, indicó.

La transición de México a Hollywood le exigió una disciplina rigurosa, pero ahora su prioridad es mantener un equilibrio saludable entre su trabajo y su autocuidado.

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Eiza González enfatizó que la salud femenina necesita ser tomada con mayor seriedad en los consultorios, evitando catalogar dolores intensos como algo normal del ciclo.

La protagonista de ‘Ambulancia’ envió un mensaje que resuena como un llamado a la prevención y a la escucha activa de las señales que el cuerpo envía ante desequilibrios hormonales o inflamatorios.