Eduin Caz salió a responderle a quienes dicen que su hijo Cristian no se parece a él

Los seguidores de Eduin Caz han desatado un torbellino de especulaciones sobre la identidad del ‘supuesto’ padre biológico de Cristian, alimentando así la creciente controversia en torno a este intrigante misterio familiar.

Desde que Eduin Caz reveló el rostro de su hijo Cristian con una foto familiar en Navidad, no han parado las críticas y señalamientos de los usuarios que afirman que el bebé definitivamente no se parece a él, poniendo en duda sobre quién sería el verdadero papá.

El cantante de Grupo Firme no se quedó con los brazos cruzados y compartió un par de fotografías, una junto a su bebé y otra de él cuando era pequeño, con el fin de acabar con las teorías.

Eduin Caz y su hijo Cristian en Cancún. (Instagram @eduincaz)

En la primera foto, Caz aparece junto a Cristian en la playa de Cancún. En el título escribió: “Mi pechocho”. Minutos más tarde, publicó la instantánea de él mismo cuando era pequeño a través de su historia en Instagram con un contundente mensaje.

Así se veía Eduin Caz de niño. (Instagram @eduincaz)

“Como veo que les hace mucho ruido el parentesco de mi chamaco, les dejo una foto mía de chiquito pa’ que se entretengan poquito más”, escribió en la foto.

Esta no fue la única controversia que causó Eduin Caz en los últimos días. La foto familiar en donde posa junto a sus 3 hijos y su exesposa Daisy Anahy, también generó un sinfín de señalamientos debido a que la pareja ya no está junta.

¿Por qué Eduin Caz y Daisy Anahy se separaron?

Eduin Caz y Daisy Anahy se separaron hace algunos meses, pero no se ha esclarecido la razón por la que la pareja decidió dar por terminada su relación. El anuncio tomó por sorpresa a los fans, ya que durante los Premios Lo Nuestro 2023, el cantante llamó a “exesposa” a la influencer después de ser reconocido con un galardón.

La expareja, que era una de las más seguidas en redes sociales debido a su larga historia de amor, llevaba 7 años de matrimonio y 13 de estar juntos.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado para ofrecer detalles sobre lo que ocurrió en su matrimonio.