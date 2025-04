Edén Muñoz destapa la sorprendente razón por la que “detonaron” sus problemas de salud mental

Edén Muñoz se sinceró y habló abiertamente de sus problemas de salud mental, los cuales incluyen un cuadro de ansiedad y depresión, mismos que, según el músico, se detonaron a partir de una intoxicación con hongos.

En entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, el intérprete de ‘Mi primer día sin ti’ relató cómo es que llegó a tener que medicarse desde ese incidente, con el que solo buscaba tener un estímulo extra e inspiración para su música.

Edén Muñoz revela que está medicado

El cantante confesó que toma medicamentos para tratar su ansiedad y depresión, además, ha tenido que recurrir al ejercicio para aliviar los síntomas, aunque él siempre odió ir al gimnasio y hasta hacía bromas al respecto en sus conciertos.

“Yo estoy medicado, yo creo que voy a cumplir el año que estoy medicado con antidepresivos, no recuerdo los nombres, pero con antidepresivos. Obviamente, en cantidades chiquitas. Estoy con uno que es como para la cabeza, se llama atemperator, como para apagarla. Y pues estoy con mis pastillitas de valeriana, magnesio y un sublingual para dormir”, relató.

Edén Muñoz confesó que esto no le sucedía antes, pues sentía estrés “normal”, pero notó que sus problemas de salud mental derivaron a partir de una intoxicación con sustancias ilícitas.

“A mí no me daba (ansiedad). Yo sentía la presión normal que uno siente en el día a día, pero el estrés es una cosa, pero la ansiedad ya va más arriba, llega un momento en el que te hace perder el control”.

El intérprete narró que él estaba buscando un estímulo creativo para su material discográfico, y aunque está muy contento con el resultado de su álbum, esto le trajo graves problemas que lo llevaron a sentirse decepcionado de sí mismo.

“Yo tuve… se puede decir recaída, pero tuve una intoxicación hace un año, año y medio. Estábamos en una sesión con un tema de María Becerra, que no ha salido por lo mismo, y estaba haciendo mi álbum de ‘Edén’, donde tenía mucho capricho de hacer como cosas locas, que lo que les cuento es algo muy estúpido, porque lo es, pero yo tenía como ganas de que existiera algún estímulo, como en algún momento lo hice, de que tuviera un estímulo extra en mi cabeza, ya creativa, y caí en una intoxicación por hongos que me llevó al hospital y siento que ahí se abrió como mi ‘portal’ ansioso, depresivo”, expresó.

Edén Muñoz se sintió muy decepcionado con él mismo

Edén Muñoz añadió que fue una tontería lo que hizo, pues no era la primera vez que probaba sustancias de este tipo, pero su consumo no estuvo regulado y, en general, se trató de un acto muy irresponsable de su parte.

“Yo estoy seguro de que este viaje no regulado, muy explorador de mi parte, muy arbitrario, fui arbitrario conmigo mismo, no fui empático conmigo mismo, no me medí sabiendo que ya había tenido circunstancias similares en las cuales nos había costado un ch*ngo salir”.

Añadió que le costó mucho hablar sobre el tema, pues le daba vergüenza haber hecho algo tan imprudente a su edad, y aún más conociendo de antemano las consecuencias.

“Yo en algún momento lo escondí un ch*ngo porque me sentía muy, conmigo mismo principalmente, me sentía como muy defraudado de decir ‘vienes de cometer una niñada a tus 34, aun cuando vienes de ese mundo’, porque intoxicaciones tuve un ch*ngo, pero en ese momento estaba muy joven, mi metabolismo estaba bueno y tampoco fui tan pasado de lanza, pero al final de cuentas termina siendo lo mismo”.

Edén Muñoz no busca la fama internacional

El ex integrante de ‘Calibre 50’ sorprendió al revelar que él no busca la fama internacional, por el contrario, para él sería un “castigo” no poder disfrutar de su vida libremente.

“Es importante que nos preguntemos hasta qué tanto, yo la neta no me veo siendo un artista internacional, espero y es algo que, si le pido a Dios porque fuese un castigo para mí, internacionalizar un rollo que no pueda ir a ningún lado a disfrutar, yo en el punto en el que estoy, estoy bien chido”, contó.