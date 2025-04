Así lucía Memo Ríos, el último eliminado de MasterChef Celebrity 2025, cuando era rapero: VIDEO

Memo Ríos hizo su gran regreso a la televisión como uno de los participantes de MasterChef Celebrity 2025 pero su vuelta duró poco. Este domingo 13 de abril el comediante se despidió de las cocinas más famosas del mundo y su salida generó una enorme polémica entre sus seguidores. Aún así, su breve paso por la pantalla chica fue toda una revolución.

Con su paso por MasterChef Celebrity 2025, se viralizó un video de 1991 en el que interpretaba ‘El Rap de mi Bella Genio’, una versión en español del tema principal de la serie de televisión estadounidense ‘I Dream of Jeannie’. El comediante hizo su rap adaptando la letra para hacer gala de su característico humor blanco.

Memo Ríos se considera “pionero del rap en español”, según su biografía publicada en la página de su agencia, pues no solo cuenta con ese cover: también lanzó ‘El Cotorreo’, tema que se volvió muy popular en su momento.

¿Quién es Memo Ríos?

Guillermo Ríos, conocido como Memo Ríos, nació el 25 de diciembre de 1951 en Toluca, Estado de México, por lo que actualmente tiene 74 años. Hizo su debut en la televisión como comediante en 1981, aunque también se ha destacado como escritor, actor, locutor, conferencista y cantante.

Comenzó su carrera artística a los 16 años con el grupo ‘Los Intocables’, influenciado por grandes estrellas y bandas como Elvis Presley, The Beatles y The Rolling Stones.

Según su agencia, Memo Ríos estudió actuación en Hollywood y a su regreso a México en 1975, comenzó con su estilo único de comedia musical con monólogos en rima, talento que lo llevó a la televisión. Como actor ha trabajado en ‘El Tenorio de la Risa’ y ‘Fiebre de Sábado por la Noche’.

Ha cautivado a generaciones con su humor blanco y es famoso por pedir “aplausos”. Ha participado en varios programas de televisión, presentaciones en vivo y publicado libros como el ‘Memodiccionario’ y ‘Memocurrencias’. Está casado con Martha Susana Thompson y tiene una hija llamada Nadia.

Cómo fue la eliminación de Memo Ríos en MasterChef Celebrity México

El primero en abandonar las cocinas más famosas del mundo fue Iram Mendiola, quien protagonizó las noticias tras asegurar que su platillo había enfermado a la chef Zahie Téllez. La segunda en irse del programa fue Rosa Gloria Chagoyán, mejor conocida como “Lola la trailera”. Finalmente, Memo Ríos se convirtió en el tercer eliminado de MasterChef Celebrity México.

El pasado domingo 13 de abril, el comediante quedó fuera de la competencia al no poder pasar una difícil prueba: replicar un plato del chef Luis Chiu. Su esfuerzo no alcanzó y Memo Ríos no logró convencer al jurado. De esta manera, MasterChef Celebrity México continuará en la búsqueda de su ganador entre el resto de los participantes famosos: Plutarco Haza, Ofelia Medina, Bárbara Torres, Rafa Polinesio, Gaby Rivero, Dani Valle, Nicky Chávez, Herly RG, Leslie Gallardo, Bobby Larios, Andrea Noli, María José Magán, Isaías Espinoza “Chef en proceso”, Carlos Quirarte, Anabel Ferreira, Luis Fernando Peña y Lylo Fa