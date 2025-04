Imelda Tuñón entre amenazas, mentiras y un testamento: “Me dijeron que me quedaría en la calle”

Imelda Tuñón es una cantante, actriz y modelo mexicana; sin embargo, las garras del escándalo la han reconocido principalmente por haber sido la esposa de Julián Figueroa y su ahora viuda. La pareja contrajo matrimonio en 2017 y se convirtieron en papás de un niño.

Tras el fallecimiento del cantante, el 9 de abril de 2023, los problemas han sido mediáticos, ya que su suegra, Maribel Guardia, según cuenta la joven, al saber que se iría con su nieto, luchó para impedirlo.

En enero de 2025, Maribel inesperadamente presentó una denuncia por violencia familiar contra Imelda, acusándola de descuidar a su hijo y de consumir alcohol y drogas de manera desmedida. Como resultado, las autoridades determinaron que el niño de siete años fuera separado de su madre y puesto en custodia de Maribel Guardia.

Imelda, además de negar las acusaciones, expresó su disposición a someterse un sinfín de pruebas toxicológicas para desmentirlas. Además, señaló supuestas irregularidades en el proceso legal, pues no se le permitió declarar ni ver a su hijo durante el procedimiento. Imelda también presentó una queja ante la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, buscando apoyo en su situación al ser un caso mediático.

Hasta el momento, los problemas han seguido en un cansado estira y afloje, poniendo en medio al menor. En entrevista exclusiva para TVyNovelas, Imelda Tuñón detalla cómo han sido estos días alrededor del segundo aniversario luctuoso de su esposo.

“PARA MI HIJO ES IMPORTANTE SABER CÓMO ESTOY ANÍMICAMENTE”

¿Ha cambiado la idea de que quieras que tu hijo conviva con su abuela el 10 de mayo?

“Yo dije que sí, pero ella dice que no lo quiere ver el Día de las Madres, que ella ya tuvo a su hijo y que yo le estoy amenazando porque soy bien malvada; entonces, yo vuelvo a repetirlo, le pido a todo el mundo, si le mandan amenazas yo me voy a enojar mucho. Yo no estoy de acuerdo con que se le amenace a la abuela de mi hijo”.

Es que no está bien...

“Claro y tienen que entender que también ella es una persona que está sufriendo con todo esto que está pasando, igual que yo. Siempre hay que tratar de ver a las dos partes, sea la pelea por lo que sea y tenga la razón quien la tenga, siempre están sufriendo las dos partes. Entonces tampoco está padre estar amenazando ni estar poniendo apodos.

¿José Julián te ha preguntado por ella?

“Preguntó al principio por ella, le preocupaba si nos estábamos llevando bien o no, porque para él es importante saber cómo estoy anímicamente.

Maribel Guardia e Imelda Garza Getty Images

“ME HE HECHO MILES DE ANTIDOPINGS”

¿Tendrás que hacerte más pruebas?

“Yo estoy demostrando todo, no sé cuándo me vayan a citar en la Fiscalía para hacerme las otras pruebas. Ya he hecho dos psicológicas y una psiquiátrica. La última vez que me citaron, que me lo consiguieron mis abogados anteriores, eran las pruebas a las tres de la tarde y a las 2:20 recibo una amenaza y digo: '¿Cómo voy a hacer prueba psicológica?’. Llego al edificio de la Fiscalía para que vean que sí me estoy presentando. Y me pasan a otro lado, me dicen: ‘Vamos a hacer las toxicológicas’, y les digo: ‘Esas sí las puedo hacer, las psicológicas no porque acabo de recibir una amenaza y estoy así (temblando)’, pero me encontré con un edificio vacío porque resulta es nuevo y que les iban a instalar los laboratorios, entonces después de consultar con mi papá y otras fuentes, que les dije que ahí no estaban los laboratorios y pues yo no tenía certeza qué iba a pasar con mi muestra de orina, pues me dijeron que me negara, y ya después de eso no he tenido conocimiento de que me hayan citado, pero yo me he hecho miles de antidopings”.

Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón Instagram

Y de tantas pruebas que llevas, ¿ha salido algo que no supieras?

“Sí, tengo hiperactividad, pero fuera de eso estoy bien (...). Cuando me citen de la Fiscalía me haré las pruebas con mucho gusto, ya quiero que termine todo esto, porque tengo mucho trabajo”.

Y sobre lo que se dio a conocer de que hay un testamento de Julián…

“Es imposible que Julián hubiera ido a Zihuatanejo a hacerlo, él me decía siempre todo, y él fue una vez en su vida a Zihuatanejo con su papá y con su primo Federico.

¿No quieres parte de la herencia?

“No, la verdad es que a mí no me habían dicho ni siquiera que me correspondía algo por ser viuda. A mí me dijeron que le tocaba a mi hijo nada más, prácticamente me dijeron que yo me quedaba en la calle.

“LO QUE NO ENTIENDE LA GENTE ES QUE YO NADA MÁS ME QUERÍA SALIR DE AHÍ (DE LA CASA DE MARIBEL)”

¿Ya no pedirás el dinero que te daban?

“No, la mensualidad no me alcanzaba ni para la renta de un departamento ni para pagar la escuela de José Julián.

¿Tú tenías ganas de pelear algún tipo de dinero?

“No, nada más me quería ir. Es que lo que no entiende la gente es que yo nada más me quería salir de ahí.

¿Estás contenta con la Imelda que has construido a partir de aquí?

“Estoy muy contenta, la verdad. Estoy trabajando mucho. Traigo proyectos, voy a sacar una canción en junio, voy a estar en el Gay Pride y en dos premiaciones, además de estar en la obra La Sirenita.

¿Estás lista para rehacer tu vida?

“Todavía no. Mi vida privada la voy a mantener privada y espero que lo respeten mucho”.