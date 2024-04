Dulce dijo que Lucía Méndez ‘es una reptiliana’ y esta fue la contundente respuesta de la actriz

Dulce y Lucía Méndez llegaron al extremo de terminar con su amistad de más de 40 años luego de las fuertes peleas que sostuvieron en la segunda temporada de Siempre reinas.

A lo largo de los capítulos de este controvertido reality show de Netflix , fuimos testigos de algunas ásperas discusiones que Dulce y Lucía Méndez protagonizaron , sobre todo luego de que la cantante de Tu muñeca leyera algunos mensajes en donde presuntamente su amiga hablaba pestes de ella.

Algunos fans de estas divas pensaron que todo se arreglaría con el paso de los días; sin embargo, esto no fue así y, de hecho, el conflicto escaló más allá luego de que Dulce declarara que no echa de menos la amistad de Lucía Méndez, a quien incluso llamó “reptiliana”.

“LA AMISTAD SE TERMINÓ...”

En una charla con una revista de circulación nacional, Dulce aceptó que no le dolió perder la amistad que sostenía con Lucía Méndez desde hace varias décadas; incluso, aseguró que la actriz es una persona “enojada con su edad”.

“Para mí ella es una reptiliana. Porque a cada rato se está lamiendo la boca”

“No era una amistad, no lo estoy llorando. Ni la extraño, ni me hace falta... La amistad se terminó", aseveró la cantante, quien señaló de igual manera que Lucía es una persona desvinculada de la realidad:

“Ella ya ha dicho varias veces que yo soy biopolar, entonces para mí ella es una reptiliana. Porque a cada rato se está lamiendo la boca”, dijo Dulce, contundente.

ESTO LE RESPONDIÓ LUCÍA MÉNDEZ A DULCE LUEGO DE QUE LE DIJERA “REPTILIANA”

Lucía Méndez fue puesta al tanto de estas escandalosas declaraciones; sin embargo, la actriz optó por no caer en provocaciones ya que, aseguró, todo se trata de una estrategia de su examiga para promoverse. “Realmente ella trata de que yo me desespere, de que yo me enoje, y no lo va a lograr”, aseveró.

“Realmente ella trata de que yo me desespere, de que yo me enoje, y no lo va a lograr”

Durante una charla con Sale el sol en donde la actriz fue cuestionada sobre esta polémica, Lucía Méndez opinó que su examiga “quiere, de alguna manera, provocarme”; asimismo, tampoco se mostró muy interesada en retomar su relación con Dulce. “El que quiera ser mi amigo, bien; y el que no quiera ser mi amigo, pues también”, expresó tajante.

Finalmente, Lucía Méndez hizo un llamado a hablar de otros temas, pues aseguró que esta polémica está encaminada a darle más audiencia a Siempre reinas cuando ella incluso ya está trabajando en otros proyectos interesantes.

“Lo que quieren es bronca, lo que quieren es que siga la promoción. Pero yo ya terminé Reinas, yo estoy en Vedette ya”, finalizó la diva.