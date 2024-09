¿Indirecta para Adrián Marcelo? Esto dijo Sian Chiong tras ser eliminado de ‘LCDLFM’

Sian Chiong se convirtió en el octavo eliminado de “La Casa de los Famosos México 2024", perdiendo la oportunidad de llegar a la final y ganar los 4 millones de pesos. Aunque hasta ahora había logrado salvarse, admitió que esto fue parte de una estrategia que aplicó desde la primera semana. Además, lanzó indirectas hacia otro participante, y muchos piensan que se refería a Adrián Marcelo.

¿Qué dijo Sian Chiong tras salir de “La Casa de los Famosos México”?

El modelo cubano ofreció sus primeras declaraciones tras su salida del programa y dijo cómo se sintió cuando cambió de equipo desde las primeras semanas.

“Creo que fui uno de los que más tuvo que aguantar vara. Desde los inicios se hablaba mucho de mí, sabía que algunas personas de los integrantes comentaban cosas de mí, obviamente malas opiniones, después cuando tomé la decisión de unirme a Tierra, sabía que decían cosas feas de mí en el cuarto Mar”, contó Sian a Galilea Montijo durante la gala de este domingo.

Agregó que lo que más resintió fue cuando le decían “Ceniciento” por haberle ayudado a barrer a Mariana Echeverría.

Aun así, el cubano se dijo orgulloso de haber llegado hasta esta semana, aunque confesó que su táctica se basó en soportar el “bullying”, pero al final “no se pudo”.

Entonces, Gali le mostró algunos videos de sus enfrentamientos contra Mario Bezares y allí fue donde soltó la sopa diciendo que se había tomado personal algunos de los comentarios hacia él porque tenía la presión de otro participante.

“También un poco las influencias que estaba teniendo yo como que te ponen en una situación en la que tienes que rivalizar con el otro cuarto o con otra persona”, confesó. Sian Chiong

Esto fue suficiente para que los fans especularan que de quien hablaba era de Adrián Marcelo.

El youtuber no fue el único que recibió comentarios por parte de Sian, Gala Montes también fue la remitente de otro mensaje del cubano y contó la razón por la que decidió no regresar al Team Mar.

“Yo quería unirme a Gala, pero no creía en esa unión, no creía que fuera a funcionar, creía que era una desesperación, pero Karime estaba pidiendo unirse a Tierra esa misma semana, pero se unió y me pone feliz que lo hayan logrado”, contó.

¿Qué participantes de LCDLFM quedan?

Solo quedan 6 participantes en “La Casa de los Famosos México” rumbo a la final:

Karime Pindter.



Gala Montes.



Arath de la Torre.



Briggitte Bozzo.



Agustín Fernández.



Mario Bezares.

Cabe señalar que habrá un nuevo participante que se unirá al programa este lunes, según confirmó Galilea Montijo. Se trata de nada más y nada menos que Facundo.