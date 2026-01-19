Suscríbete
Detrás de La Chupitos hay una tragedia y Liliana Arriaga la revela por primera vez

“Me quería esconder por miedo”, confiesa la comediante, quien ha vivido así durante más de 30 años

Enero 18, 2026 • 
Alejandro Flores
la chupitos liliana arriaga.jpg

Liliana Arriaga habló con honestidad

Instagram

“30 años de rechazo”, dice Liliana Arriaga al resumir el inicio de su carrera como comediante.

En un arrebato de sinceridad, Liliana publicó un video en el que habló por primera vez de lo que ha descubierto luego de haber vivido no solamente aquellos años difíciles, también la época de éxito.
Porque Liliana descubrió, ya siendo popular y famosa, que detrás de La Chupitos había una tragedia personal que ella se negaba a ver.

Los años difíciles de La Chupitos

Arriaga comenzó por recordar que durante 3 décadas se enfrentó a actuar en lugares vacíos y gente que decía: “ni graciosa es”.

“Sacrifiqué el tiempo de mi familia, no estuve en los momentos importantes de mis hijos y hubo un momento en que quise darme por vencida. Pero algo dentro de mí decía: tú puedes, eres una guerrera”.

Liliana Arriaga llegó a la televisión en 2003, cuando participó en “La casa de la risa”. La popularidad de su personaje, una borrachita un poco irreverente e impertinente, explotó.

“Cuando por fin logramos que la gente la aceptara, cuando vi esos lugares llenos esas sonrisas, dije: todo ha valido la pena”

El éxito no lo es todo

Desde entonces, ese personaje la llevó lo mismo a hacer rutinas en Mundiales de Futbol, telenovelas, realities y programas unitarios. Pero entonces, algo sucedió.

“Me di cuenta que algo cambió y supe que La Chupitos no era una personaje, era una excusa porque yo me quería esconder detrás del personaje para que no supieran quién era Liliana Arriaga”.

El mecanismo psicológico y emocional detrás de su personaje y el éxito que habpia tenido, apenas loe stá descubriendo ahora Liliana Arriaga.
Y lo verbaliza así:

“Me escondía detrás de ella por miedo a que no fuese abrazada y aceptada, como La Chupitos”.

Como parte de su proceso de sanación emocional, Arriaga habló en el video de la nueva etapa que comienza a partir de ahora.

“Hoy estoy aquí, sin maquillaje, sin personaje; solo yo: Liliana Arriaga, porque La Chupitos y Liliana Arriaga tienen una gran historia que contar”.

Este ejercicio de verdad y franqueza, la comediante terminó su mensaje con un mensaje a sus seguidores.

“Quiero que me conozcan, no solo a La Chupitos”

La Chupitos liliana arriaga
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
