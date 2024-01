Detienen a Julio César Chávez Jr: estos han sido los escándalos más sonados del exboxeador

Julio César Chávez Jr. fue arrestado este lunes en Estados Unidos, acusado de poseer ilegalmente un arma de fuego; este escándalo se suma a una serie de polémicas que han opacado la carrera del exboxeador.

Fue el padre del expugilista, la estrella del boxeo Julio César Chávez, quien confirmó finalmente el arresto de su hijo a través de un comunicado en redes sociales: “Nos encontramos trabajando junto con sus abogados para resolver su situación jurídica”, se lee en el boletín de prensa.

Con el arresto de Julio César Chávez Jr ., no fueron pocos los usuarios de redes sociales que recordaron algunos de los escándalos más sonados del exboxeador, quien finalmente abandonó su carrera en el deporte a pesar de tener un inicio prometedor.

¿En qué otras polémicas se ha visto envuelto Julio César Chávez Jr? Este recuento enlista algunos de sus escándalos más mediáticos.

LAS POLÉMICAS DE JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR.

LLAMA “BASURA” A SU PADRE

Si bien es cierto que no es la primera vez que Julio César Chávez Jr. arremete contra su padre, las declaraciones más recientes del expugilista fueron recordadas por muchas personas luego de que llamara “basura” a Julio César Chávez y lo acusara de querer matarlo : “Me quieren matar, mi papá me está matando, me quiere mandar gente para envenenarme”, aseguró el exdeportista en una entrevista.

ESCÁNDALO TRAS DAR POSITIVO EN UN ANTIDOPING

Fue en el 2009 cuando Julio César Chávez Jr. dio de qué hablar por primera vez luego de que, tras una pelea con Troy Rowland en donde el mexicano salió victorioso, se revelara que había dado positivo a furosemida; por esta razón, fue suspendido siete meses y sancionado con una multa de miles de dólares.

UNA RELACIÓN TORMENTOSA

La relación de Julio César Chávez Jr. con Frida Muñoz también estuvo envuelta en la polémica debido a los fuertes intercambios de acusaciones que hubo entre la pareja y que, finalmente, la llevaron a su separación: Mientras que Frida siempre denunció la vida llena de excesos de el boxeador, el hijo de Julio César Chávez señaló a su pareja por serle infiel y de incluso “secuestrar” a su hija.

FIASCO CON EL “CANELO” ÁLVAREZ

Sin duda, una de las peleas más esperadas por los fanáticos del box fue la de Julio César Chávez Jr. contra Saúl “El Canelo” Álvarez: el hijo de Julio César Chávez protagonizó un combate que quedó para el olvido, en donde el tapatío resultó ganador; después, se viralizaron imágenes del “Junior” en un cuarto de hotel rodeado de mujeres y en presunto estado de ebriedad.

DECIDEN INTERNARLO EN UNA CLÍNICA

Fue en el 2002 que Julio César Chávez informó que internaría a su hijo en una de sus clínicas contra las adicciones luego de que el exboxeador fuera encontrado inconsciente en el suelo luego de un aparente consumo excesivo de drogas y alcohol.