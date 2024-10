¡Destrozaron a Gala Montes por su nueva canción! Los MEMES más divertidos de ‘Tacara’

Gala Montes Tacara, el cual fue creado para concientizar sobre los feminicidios en México y acabó siendo inspiración para toda clase de memes.

La actriz, quien hace unos meses se enfrascó en un duro conflicto con su mamá, Crista Montes , que aún está lejos de solucionarse, presentó hace unos días su canción Tacara, que significó su incursión en la música y fue compuesta con el propósito de convertirse en un himno feminista.

Lamentablemente, el mensaje de Tacara tuvo un cambio radical debido a que los internautas comenzaron a usar el coro de la canción: “¿Hasta cuándo va a pasar?, ¿hasta cuándo?” para burlarse con memes de situaciones cotidianas y, al mismo tiempo, tirarle toda clase de hate a Gala Montes , ¡estos son los más divertidos!

¿POR QUÉ LE HICIERON MEMES A TACARA, LA CANCIÓN DE GALA MONTES?

Amada y odiada a la vez, Tacara ha logrado posicionarse como una de las canciones más escuchadas de Spotify y YouTube gracias, en parte, a las divertidas publicaciones de burla que comenzaron a aparecer sobre todo en la plataforma X.

.@GalaMontes2 viendo como sus haters están haciendo aún más viral Tacara 🤭



HASTA CUANDO VA A PASAR 🫰🏼 pic.twitter.com/4snYbdlXLB — tinieblo ᯤ (@TiniTinieblo) October 29, 2024

La voz de Gala Montes, quien presentó Tacara durante el noticiero matutino de Televisa Despierta, fue grabada por cientos de personas, quienes ahora no se cansan de hacer y compartir tanto imágenes como videos en donde la frase “¿Hasta cuándo va a pasar?, ¿hasta cuándo?” salió a relucir de una forma muy curiosa.

Emmanuel Palomares, Oka Giner y Brandon Peniche se unieron al “Trend” de Tacara vía TikTok.



“HASTA CUANDOOO” pic.twitter.com/fedPQrAhme — Gala Montes Site (@galamontesite) October 31, 2024

Gracias a Gala Montes ahora me despierto más temprano; puse su canción “Tacara” de alarma y ahora me despierto media hora antes para evitar que suene esa chingadera. pic.twitter.com/1S5aO6YLnj — Q U E E N (@dimeperra) October 28, 2024

“Yo esperando al de los esquites”, “Esperando el camión”, “Cuando es quincena y todavía no depositan” y “Yo todo el perro día” son algunos de los problemas del día a día que encontraron en Tacara una nueva forma de afrontarlos con buen humor.

Fotomontajes, grabaciones breves y hasta imágenes con referencias a series clásicas como Los Simpson forman parte de la avalancha de memes que hicieron que tanto Gala Montes como Tacara se posicionaran entre lo más buscado, ¡no hay mala publicidad!

Noticia triste: la cantante, actriz, modelo y filántropa gala montes anuncia su retiro de la música por una enfermedad que le afecta la garganta y ya no podrá cantar nunca mas. Te vamos a extrañar pic.twitter.com/qRfCoIR3tT — pocha guzman reloaded (@tecn0tronica) October 30, 2024

LETRA COMPLETA DE TACARA

Gala Montes dejó en claro que Tacara busca concientizar a los oyentes sobre los alarmantes feminicidios que ocurren en México, al tiempo que fue escrita para convertirse en un himno de protesta para visibilizar a las mujeres; sin embargo, su objetivo cambió como te comentamos: esta es la letra completa.

Recoge del suelo

Aún está entero

Él ya te ha visto la cara

Quiere tu aliento

No está tan lejos

Tacara

Tacara

Tacara

Llevas perdiendo, sigue corriendo

El toca, vas y prepara

Tacara

Tacara

Tacara

Agarra el gatillo y dispara

Quiero que me mires a los ojos

Tal vez no vea otro amanecer

Dile a mi mamá que hasta pronto

Solo tengo ganas de

Saber si camino por la calle

Tu mirada me invade

Y no le importa a nadie

Yo soy la que lo sabe

No no no quiero gustarte

Para que tú me llames

Estoy hasta la madre

De que todos disparen

¿Hasta cuándo va a pasar?

¿Hasta cuándo?

¿Hasta cuándo va a pasar?

¿Hasta cuándo?

Cuando vuelvan las morras

Cambien la historia

No romperemos nada

Cambien las reglas

¿Sientes la rabia?

Tacara

Tacara

Tacara

No soy la musa

Yo soy la artista

Aunque me llame Gala

Tacara

Tacara

Tacara

Agarra el gatillo y dispara

Quiero que me mires a los ojos

Tal vez no vea otro amanecer

Dile a mi mamá que hasta pronto

Solo tengo ganas de

Saber si camino por la calle

Tu mirada me invade

Y no le importa a nadie

Yo soy la que lo sabe

No no no quiero gustarte

Para que tú me llames

Estoy hasta la madre

De que todos disparen

¿Hasta cuándo va a pasar?

¿Hasta cuándo?

¿Hasta cuándo va a pasar?

¿Hasta cuándo?

Tacara

Tacara

Tacara

Agarra el gatillo y dispara

Tacara

Tacara

Tacara

Agarra el gatillo y dispara

Agarra el gatillo y dispara

Agarra el gatillo y dispara