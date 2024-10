La mamá de Gala Montes alarmó al hablar del pleito con sus hijas: ‘Me dicen ratera’

En los últimos días quedó claro que la supuesta reconciliación de Gala Montes con la señora Crista, su mamá, todavía está muy lejos de ocurrir a pesar de que ambas se abrazaron cuando la actriz salió de La Casa de los Famosos México .

Este fin de semana, Crista Montes y la periodista Joanna Vega-Biestro se enfrascaron en un incómodo cruce de declaraciones, sobre todo porque la conductora de Sale el Sol le lanzó un hiriente dardo a la señora al decirle que ella “no planeaba vivir de su hija”, ¿pero qué escribió la mamá de Gala Montes en su Instagram y por qué muy poca gente le creyó?

¿QUÉ ESCRIBIÓ CRISTA MONTES SOBRE SU DISTANCIAMIENTO CON GALA MONTES Y “BEBA”?

Este sábado, la señora Crista Montes publicó unas inquietantes palabras que dejaron entrever que no ha podido arreglar los problemas que tiene con sus hijas Gala y “Beba”, a quienes las acusó de nuevo por dejarla “sin trabajo y sin dinero”.

“De verdad, yo no sé por qué hay tanto odio en el corazón de mis hijas. Ni a un delincuente se le castiga tanto”, se lamentó Crista Montes, quien concluyó de forma desesperada con una terrible frase.

El post de Crista Montes se viralizó desde este fin de semana, cuando fue publicado. INSTAGRAM/galamontes

“Me tiran hate, qué más me hace falta, me inventan cosas...”, expresó la mamá de Gala Montes , quien lamentó la actitud que sus hijas mantienen con ella, ¿algún día esta familia se unirá de nuevo? Para algunos internautas sí hay una posibilidad, aunque tal vez esto no ocurra pronto.

¿QUÉ HACE CRISTA MONTES AHORA QUE YA NO ES LA MÁNAGER DE GALA MONTES?