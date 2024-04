¿De qué murió Memo Rosales, el productor de Sale el Sol?

“Con el corazón partido, me entero que nuestro querido productor Memo Rosales, quien trabajaba en Sale el sol, falleció. No lo puedo creer. Un gran ser humano”, escribió la comunicadora en su cuenta de X, quien calificó al productor como una persona sensible e inteligente.

¿De qué murió Memo Rosales? Esto es todo lo que sabemos del repentino fallecimiento del productor que conmovió al mundo de la televisión mexicana.

Con el corazón partido, me entero que nuestro querido productor Memo Rosales, quien trabajaba en @saleelsoltv falleció. No lo puedo creer. Un gran ser humano, en la mañana estuvo en el programa. Descanse en paz 😢 — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) April 24, 2024

¿DE QUÉ MURIÓ MEMO ROSALES?

Ana María Alvarado brindó más detalles sobre el trágico deceso de Memo Rosales minutos más tarde a través del programa de YouTube de Inés Moreno; a decir de la periodista, el productor sufrió de varias complicaciones de salud que acabaron por arrebatarle la vida.

“Siempre traía tos, sé que sufrió tres infartos”

De acuerdo con la comunicadora, Memo sufrió tres infartos, además de que también padeció una fuerte enfermedad respiratoria: neumonía, que dejó bastante resentidos a sus pulmones.

Michelle Rubalcava, por su parte, confirmó esta información: “Me cuentan que él tenía un tema de una tos crónica, que siempre traía tos, siempre traía tos, sé que sufrió tres infartos”, explicó.