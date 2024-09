¡De luto! Murió el ganador de un famoso reality a los 44 años: lo que se sabe del estremecedor caso

Juanma García, el ganador de un famoso reality show

La participación de esta popular figura de la televisión, que apareció tras las cámaras al lado de su novio David, causó una auténtica sensación entre la audiencia debido a que se trató de una de las primeras parejas LGTB televisivas.

“Con mucho dolor decimos adiós a Juanma García, ganador de la primera edición de La casa de tu vida y un gran referente LGTBIQ+ en televisión”, escribieron los productores de esta apuesta de la cadena Telecinco para despedir al ganador del programa.

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUIÉN ERA JUANMA GARCÍA Y DE QUÉ MURIÓ?

Juanma García logró la popularidad en la televisión en el 2004, cuando participó al lado de su novio David en el reality La casa de tu vida, proyecto en donde se coronó el ganador de esa temporada. Su triunfo, desde luego, le permitió dar el salto a otros proyectos.

A tu lado o Salsa Rosa formaron parte de los programas que contaron con la presencia de Juanma García y David; de hecho, fue muy impactante para el público cuando la pareja reveló algunos detalles de su ruptura que ocurrió tiempo después de su paso por La casa de tu vida.

Sobre las causas de muerte de Juanma García, éstas no se han confirmado de forma oficial, aunque sí se dio a conocer que en los últimos años tuvo varios problemas económicos luego de retirarse de la televisión ; de igual forma, Juanma aceptó hace algunos años que una cirugía de manga gástrica que se realizó en su juventud salió mal.

“El estómago se pegó a la malla que me pusieron y me había creado un boquete, tenía una infección de caballo”, expresó el famoso, quien aclaró que logró recuperarse luego de la operación; sin embargo, ahora quedó la duda de si surgieron nuevas complicaciones o no que derivaron en su fallecimiento.