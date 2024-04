Danna revela que se enamoró de una mujer: Qué sucedió

Danna, antes “Danna Paola”, dejó claro que en su nuevo disco hay muchas letras que son para ella un “desahogo” a duros procesos de su vida que le ha tocado afrontar desde la niñez hasta la adultez.

“Childstar” es el nombre de su más reciente álbum, que fue compuesto, según ella, desde la introspección y la sanación personal. Declaró que ya no quiere que la sigan viendo como “la niña de antes”, esa que protagonizó varias telenovelas infantiles.

Mediante entrevista para el “Podscat del momento”, la también actriz reveló varias intimidades sobre cómo vive su sexualidad y la vez que sintió atraída por una mujer.

“En el disco hay una canción que se llama Platónik que se la escribo a una chica de la cual yo me enamoré en España. Fue muy fuerte porque nunca se lo dije. Entonces esta es mi carta de amor a mi amor platónico”, dijo.

En la misma conversación, la intérprete de “Mala Fama” explicó con qué ojos ve ella todo el tema de la sexualidad.

“El sexo es un tabú, pero para mí es un acto espiritual y un acto poético. Soy un adulto, porque la gente aún sigue con el ‘ya no es la niña linda’. No, me gusta cog*r, v*rga. Exploro esa seguridad conmigo, la sexualidad de la mujer que está super mal vista, super machista”, expresó.