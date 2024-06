¿Danna Paola es la nueva integrante de RBD? El misterioso comentario que podría delatar su ingreso a la banda

En días pasados los fanáticos de RBD se llevaron una gran sorpresa, luego de que comenzaran a circular las primeras versiones de que el concepto de la banda podría regresar en formato de musical. Inmediatamente varias personalidades reaccionaron a esta posibilidad y se dijeron más que interesados en formar parte de esta nueva etapa del exitoso grupo que conquistó a todo el mundo a inicios de los 2000.

Entre las primeras interesadas destacó Danna Paola, que ya se dijo más que dispuesta a incorporarse en esta puesta en escena. Varios seguidores han reaccionado positivamente a esta posibilidad, sobre todo considerando que además de que es una gran actriz y cantante, tiene gran experiencia en los musicales, pues su talento la llevó incluso a Broadway.

En una breve conversación con diversos medios de comunicación, Danna fue cuestionada sobre qué tan cierto es que estaría dispuesta a integrar este elenco, ya que aunque es una gran oportunidad, inevitablemente implicaría frenar sus compromisos como solista.

“Me encanta. O sea, ¿qué te puedo decir?, los proyectos al final siempre van y vienen, claro que me gustaría. Creo que sería algo muy cool, pero no sé si se dé la oportunidad”, expresó la también actriz, dejando ver que pese a lo mucho que le entusiasmaría formar parte de un proyecto de esta magnitud, la decisión final no está del todo en sus manos.

Con la firme creencia de que todo ocurre cuando tiene que ser así, Danna, quien recientemente estrenó “ChildStar”, su último material discográfico, afirmó que “las cosas suceden o no”, por lo que solo le queda esperar, no sin antes recordar que siempre fue fan de la banda y esa es una de las razones más poderosas para levantar la mano.

Qué se sabe de esta nueva etapa de la agrupación mexicana

Hasta el momento no existe información que confirme si ya hay pláticas para que esta puesta en escena se realice, por lo que los fanáticos de ambas partes tendrán que esperar a que circule una confirmación oficial. No obstante, esto podría tardar en ocurrir, especialmente ahora que RBD se encuentra en una contienda legal contra su antiguo equipo de representación derivada de un supuesto desfalco que ascendería al millón de dólares.