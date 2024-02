Danilo Carrera confiesa su acto de amor más grande: “Dejé mi casa, trabajo, todo por mi mamá"

Hace dos semanas, Danilo Carrera y sus hermanos: Felipe, Leopoldo y Xavier se “comieron” a besos a su madre, Elsa Huerta, mientras la ecuatoriana tocaba la campana que la hacía vencedora del cáncer de mama que le fue diagnosticado a finales de 2022.

El actor asegura en una exclusiva y conmovedora entrevista con TVyNovelas que la responsable de darle la vida es la única que ocupa su corazón en estos momentos de soltería, ya que después de terminar su relación con una misteriosa chica de la realeza no se ha dado oportunidad de iniciar otro noviazgo.

Después de Michelle Renaud, el galán de televisión prefirió ser más reservado en cuestiones del amor, tuvo otra conquista, pero la dolorosa situación familiar que atravesaba pudo más y no permitió que los supuestos planes de boda avanzaran. El actor se fue de México y decidió dejarlo todo para acompañar a su mamá en el momento más difícil de su existencia.

Sin Televisa y con una gran responsabilidad sobre sus hombros, al ser el principal proveedor de su madre, Danilo se aventuró a tocar puertas en Estados Unidos, aunque muchos le dijeron que perdía tiempo

porque allá no había trabajo. Sin embargo, una sorpresiva llamada por parte de los ejecutivos de la cadena Telemundo cambió su vida y le devolvió la tranquilidad.

“Entre los planes está una serie, hay dos producciones más que les iremos contando más adelante. Pero me siento muy agradecido porque Telemundo ha apostado mucho por mí, cree en mí y me está dando un montón de oportunidades que asumo con una sonrisa en la cara porque al final del día, ¿qué más bonito que una empresa tan importante crea en ti?, que apoye tu carrera, tu trabajo, entonces vienen más cosas en las que estaré conduciendo”. Al preguntarle en qué momento llegó esta contratación nos respondió:

“En el tiempo perfecto, si me preguntaran qué animal soy, dijera que hoy soy un gato porque me avientan y caigo parado. Es que dejé mi vida completa, mi empresa, mi carrera, mi casa, mi ciudad, dejé México y me fui a Miami por mi mamá, de repente me dicen que no había trabajo para mí aquí, pero otra empresa me dice que sí, que me fuera con ellos, entonces llegó en el momento perfecto porque el trabajo me queda a 12 minutos de donde vive mi mamá, ese es el tiempo que me hago hasta donde está ella y eso me hace sentir muy agradecido, es una bendición poder estar trabajando en Miami”.

De su madre sólo tiene palabras de amor, es su heroína y el principal ejemplo de superación.

“Mi mamá es una guerrera, es increíble que estando en pleno tratamiento contra el cáncer siguió siendo la que nos cuida, la que nos llamaba, la que estaba procurándonos, nunca dejó de ser mamá, ella ahora está muy bien, muy fuerte, pasó todas sus etapas y está contenta, su personalidad la ayudó mucho porque ella se ríe de todo, si le cortaban el pelo se reía, si tenía que ir al hospital se reía, entonces está feliz porque además contó con todo el apoyo de mi papá, él también se ha portado increíble, al igual que yo lo dejó todo para irse a Miami, mis hermanos y yo cada vez que podemos nos reunimos para estar todos con ella y esta familia se ha unificado más, el cáncer nos unió mucho”.