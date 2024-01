Danilo Carrera rompe el silencio y habla del “embarazo” de Michelle Renaud: “Es lo que ella quería”

Tras pasar las fiestas decembrinas con su familia en Estados Unidos, Danilo Carrera tuvo una visita relámpago en Ciudad de México, para asistir a la alfombra roja de la película El Roomie, protagonizada por José Eduardo Derbez y Fiona Palomo.

Siempre atento con los medios de comunicación, el actor detuvo su paso por la alfombra roja para responder las preguntas de los periodistas, quienes lo cuestionaron por la boda y el supuesto embarazo de su ex Michelle Renaud, con quien mantuvo más de un año de noviazgo.

“No me invitaron (a la boda), no la vi. Pero, les deseo mucha lo mejor, mucha paz y que estén muy bien”, expresó el conductor, quien rompió relación con Michelle Renaud, en enero de 2021.

Y el rumor de que la actriz está esperando un hijo de su actual esposo, Matías Novoa, también fue una interrogante.

“Dicen que Michelle está esperando bebé", le preguntó un reportero, a lo que Danilo respondió: “Ojalá, ojalá, lo que ella quería, que sea feliz, lo que ella busca y que Marcelo tenga un hermano que es lo más importante”, comentó.

El actor, quien firmó en 2023 un contrato de exclusividad con Telemundo, aseguró que tiene “cero” comunicación con Marcelo, primogénito de Michelle Renaud.

“Siempre lo he dicho, tengo cero comunicación. El día que me llegue a necesitar para algo, allí voy a estar, pero no creo que pase, hay mucho cariño, pero sólo espero que esté bien. Le deseo lo mejor a Marcelo con todo mi corazón”.

Aunque a Michelle se le ha visto una “pancita de embarazo” y ha aparecido con ropa holgada, ella negó estar embarazada, pero dijo que sí “lo está buscando”.