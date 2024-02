¿Daniel Bisogno volverá a Ventaneando? El programa de Pati Chapoy despejó las dudas con este video

Daniel Bisogno encendió las alarmas entre sus fans luego de que se ausentara, una vez más, de Ventaneando; este lunes, muchos se preguntan si “El Muñeco” regresará a trabajar o todavía estará descansando.

El jueves y el viernes de la semana pasada, Daniel Bisogno no apareció en las emisiones de Ventaneando , lo que levantó una auténtica ola de nuevas especulaciones sobre la salud del conductor, la cual dio bastante de qué hablar a lo largo del 2023.

Como te informamos en TVyNovelas, fue la producción de Ventaneando la encargada de hablar de la ausencia de “El Muñeco”, asegurando que simplemente se había realizado unos estudios de rutina; no obstante, esto resultó insuficiente para calmar los rumores.

Este lunes, los televidentes se alistan para disfrutar de una nueva transmisión de Ventaneando en donde el tema predominante es saber si Daniel de Bisogno se presentará a trabajar hoy o no, y aunque no hay nada confirmado, un video compartido de Pati Chapoy al parecer ya brindó una respuesta.

¿VEREMOS A DANIEL BISOGNO ESTE LUNES?

“En la mañana le hicieron ciertos procedimientos y salió muy bien. Seguramente se va a quedar a descansar el fin de semana, no lo sé todavía porque no me lo ha reportado”, declaró Pati Chapoy sobre Daniel Bisogno el pasado viernes 9 de febrero, dejando a los fans con más preguntas que respuestas.

Sin embargo, las cuentas oficiales de Ventaneando arrojaron una luz sobre Daniel Bisogno hace unas horas, cuando publicaron su tradicional video del adelanto de lo que veremos esta tarde, ¿"El Muñeco” aparece en las grabaciones?

En el videoclip, sólo se ve a Pati Chapoy y a Pedrito Sola presentando las exclusivas que Ventaneando tendrá para su audiencia este lunes. En segundo plano, se alcanza a ver a Rosario Murrieta y a Linet Puente, pero la ausencia de Daniel Bisogno sigue siendo notoria en la breve grabación.

Esto fue interpretado por los internautas como una señal de que el carismático conductor tampoco trabajará este lunes; de ser así, se espera que Pati Chapoy hable sobre el estado de salud de su compañero y lo actualice.