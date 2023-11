Así fue la fuerte caída de Daniel Bisogno que ocasionó que por poco no llegara a ‘Ventaneando’

Como sabes, hace unas semanas Daniel Bisogno fue hospitalizado y, luego de varios rumores que apuntaban incluso a un choque séptico, finalmente el conductor reveló que tenía un problema en la vesícula que logró ser tratado con éxito. Esto hizo que el presentador se ausentara durante unas semanas de “Ventaneando”.

Este viernes, de hecho, tanto los conductores de “Ventaneando” como la audiencia pensaron que Bisogno había tenido un nuevo revés en su salud, ya que no se presentó puntual a su trabajo. No obstante, la sorpresa fue mayor cuando el presentador sí llegó, aunque tarde, e incluso le dijo a Pati Chapoy: “Por poco no llego”.

DANIEL BISOGNO SUFRE UNA FUERTE CAÍDA Y LLEGA TARDE A “VENTANEANDO”

Entre risas, Daniel Bisogno negó que su impuntualidad hubiera sido por su reciente cirugía, y narró cómo ocurrió el accidente que ocasionó que entrara tarde a “Ventaneando” .

“Dios me regañó por querer trabajar. Fíjate lo que son las cosas del eterno (...) Ya nada más traigo el testamento y un rosario”, le dijo, de buen humor, Daniel Bisogno a Linet Puente.

Fue entonces que el conductor de “Ventaneando” compartió que se tropezó contra un detector de metal, lo que hizo que se impactara de lleno contra el piso, e incluso mostró las heridas que le salieron en las manos y en las piernas por el fuerte golpe.

Una de las rodillas de Daniel Bisogno presentaba algunos raspones. CAPTURA DE VIDEO

“Yo me sigo muy nalga, saludando a la gente aquí, caminando a paso veloz aunque las rodillas se me doblen y hay un detector de metales por el que nunca paso porque tengo tres amalgamas y me da pena (...) entonces piso mal y en ese momento ruedo”, contó entre risas Bisogno .

Afortunadamente, las heridas del conductor fueron superficiales. CAPTURA DE VIDEO

El conductor confesó que sí estaba adolorido por el golpazo; sin embargo, eso no impidió que llegara a “Ventaneando” a cumplir con su trabajo a pesar de que Pati Chapoy le había dado el día libre para que se siguiera recuperando de su cirugía.