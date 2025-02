Dani Flow se burla de Christian Nodal y Ángela Aguilar de una manera inesperada: FOTO

Desde hace ya varias semanas, Dani Flow le lanza fuertes dardos a Christian Nodal cada que tiene oportunidad y, aunque el cantante de regional mexicano nunca contesta, esto no es impedimento para que el reggaetonero siga pensando en nuevas formas de burlarse de él.

En esta ocasión, Dani Flow encendió las redes sociales al publicar unas fotos en las que presumió las nuevas playeras que se mandó hacer y que tienen las caras de Christian Nodal y Ángela Aguilar tachadas por un enorme círculo rojo... ¡no cabe duda de que los “canceló" a su manera!

¿CÓMO SON LAS PLAYERAS QUE DANI FLOW HIZO DE ÁNGELA AGUILAR Y CHRISTIAN NODAL?

A través de su cuenta de Instagram, red social en la que cuenta con 184 mil seguidores, Dani Flow publicó un nuevo carrusel de fotos en las que apareció al lado de su esposa Jocelyne Lino con unas playeras desafiantes para muchos, ridículas para otros.

A muchos les cayó en gracia que a Dani Flow se le ocurriera estampar en la tela una foto de la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar con un enorme círculo rojo para mostrar su desprecio por la pareja, pero otros internautas francamente ya se mostraron hartos de estos ataques.

“Me estoy colgando de ti como tú de J Balvin qué rollito, y @angela_aguilar_ no me gustaron tus declaraciones de la música actual, espero puedas recapacitar”, escribió Dani Flow para acompañar su publicación que superó los 131 mil Me Gusta.

Como si esto fuera poco, Dani Flow subió otra imagen de un mapa pero con el nombre de Christian Nodal como una clara referencia al chiste viral de hace unos días en el que los internautas aseguraron que sólo había un “Golfo de México”... y ese era el sonorense.

¿CUÁNTAS VECES DANI FLOW ARREMETIÓ CONTRA CHRISTIAN NODAL?

Dani Flow se ha burlado en varias ocasiones de Christian Nodal e incluso, en una ocasión, lo acusó de “coquetearle” a su esposa con varios gestos en Instagram que lo enfurecieron.

En un concierto de Grupo Firme, por ejemplo, Dani Flow no dudó en gritar en pleno escenario “ Siempre Eduin Caz, nunca Christian Nodal ”, mientras que otra vez explotó contra el cantante porque supuestamente lo bloqueó de TikTok.

“Me bloqueaste de TikTok, bro, pero eso no quita que vaya a sonar más mi canción que la tuya. Está bien gacha tu rola”, dijo Dani Flow en una clara referencia a “A solas con la botella”, uno de los sencillos más recientes de Nodal.